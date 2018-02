Halilovic hunde al Málaga en la miseria Un salto entre Adrián y Etebo. / Agencia LOF El segundo gol del croata a los blanquiazules, entre sus cuatro en Primera, deja al equipo a siete puntos de la zona de salvación PEDRO LUIS ALONSO Málaga Martes, 6 febrero 2018, 00:35

Alen Halilovic, aquel proyecto frustrado de ‘Messi croata’ ha hundido al Málaga en la miseria. Ningún jarro de agua de los recibidos durante este curso fue más frío que el remate cruzado de este jugador en el último minuto del choque, justo antes del periodo de prolongación. El disparo no lo vio salir Roberto de las botas del atacante, y por eso su respuesta fue muy tardía, incapaz de rozar siquiera un disparo sin excesiva velocidad. Error de colocación también de Ricca, que se separó en exceso de su par y cuando reaccionó al ver que le caía un rechace llegó tarde a tapar el remate. Se reclamó fuera de juego de Calleri, que supuestamente influiría en la jugada, una interpretación un tanto alambicada.

A efectos prácticos el gol de Halilovic frustra cualquier atisbo de esperanza en el Málaga de Jose. Si un hipotético triunfo hubiera dado sentido a los dos empates anteriores y situado al equipo a cuatro puntos de la zona de permanencia, ahora la derrota lo deja a siete, justo la desventaja con la que el técnico gaditano asumió el reto de dirigir el equipo, claro que ya con tres finales menos, dieciséis en el horizonte.

Es indudable que este Málaga defiende mejor, porque hasta el gol no permitió a su rival ocasión alguna en el área (sólo tiros lejanos, en un equipo que aún no ha encajado fuera del área ningún tanto esta Liga), pero a la postre se echaron en falta más ocasiones que las dos claras que malograron Samu y Keko, ambas a excelentes pases de Ideye, debutante y el más inspirado del equipo.

‘Goal average’ perdido

El Málaga pierde además el ‘goal average’ con el cuadro canario, que estaba ya muy cuesta arriba tras el 1-3 del duelo en La Rosaleda y ve cómo no está siquiera a tiro de una jornada para dejar su actual plaza de ‘farolillo rojo’, pues Las Palmas se ha marchado a cuatro puntos, para igualar con el Deportivo a 17. En definitiva, que el cuadro blanquiazul ha desperdiciado la fase más propicia del calendario (duelos consecutivos ante el Betis, Alavés, Espanyol, Getafe, Eibar, Girona y Las Palmas) con sólo dos puntos de veintiuno posibles. Ahora, casi de forma consecutiva ha de recibir a los seis primeros (Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia, Real Madrid, Sevilla y Villarreal).

Quizás no se recuerde, pero Halilovic, que se ha prodigado poco como goleador en Primera, sólo cuatro dianas con la de anoche, ha marcado la mitad al Málaga. La anterior también fue un ‘gol partita’, como se dice en Italia. Un tanto único para decidir un triunfo, el del Sporting de Gijón en la jornada décima de la temporada 2015-16. Este proyecto de estrella, el más joven en marcar en Primera División en su país (con 16 años), que por sus veleidades extradeportivas no terminó de asentarse en las categorías inferiores del Barcelona (a las que llegó con 18), no se ha asentado luego ni en el Sporting, ni en el Hamburgo, ni en Las Palmas, pero parece tener fijación con el cuadro de La Rosaleda.