Héctor: «Estoy capacitado para marcar muchos goles» Héctor Hernández, durante su presentación en La Rosaleda. / Migue Fernández El nuevo delantero malaguista afirma que llega «con muchas ganas de competir» SERGIO CORTÉS Jueves, 2 agosto 2018, 12:35

Sin la presencia de su gran valedor, José Luis Pérez Caminero -el director deportivo está de viaje-, el Málaga ha presentado este mediodía al delantero Héctor, su cuarto fichaje para la próxima temporada. «Esto es un reto mayor que el Albacete y el Elche, porque el Málaga es un club con muchas más expectativas», ha recalcado el punta grancanario, de 22 años.

«Vengo con muchas ganas de competir», ha destacado Héctor, que ha asegurado que nada más conocer el interés del Málaga «no dudé en aceptar». El futbolista, que no ha tenido excesiva fortuna en su paso por Segunda con el Elche (un gol) y el Albacete (dos), está confiado en que brillará en el equipo blanquiazul: «Vengo con mucha ilusión y con la expectativa de aportar lo mejor de mí y dar lo mejor al club».

Héctor se ha sentido agradecido por la confianza depositada en él por Caminero: «Ha apostado por mí porque me conoce desde las categorías inferiores del Atlético. Ahora me toca devolverle esa confianza que él y el Málaga han puesto en mí».

Respecto a su experiencia en Segunda, el nuevo punta malaguista se ha mostrado sincero: «El año pasado, en el Albacete, y el que estuve en el Elche no fueron buenos personalmente para mí por muchas circunstancias, pero estoy suficientemente capacitado para hacer una buena temporada aquí». Por último, sobre la posición en la que puede rendir mejor, ha incidido en que él se siente delantero: «Es verdad que en el Albacete he jugado en banda y he marcado bastantes goles, pero estoy capacitado para jugar como delantero y marcar muchos goles».