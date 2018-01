Mirad por la ventana del autobús. Estaremos esperándoos. Con banderas, con gritos de ánimo. Porque creemos. Porque necesitamos poco para ilusionarnos. Apenas un partido aceptable como el que hicísteis en Eibar. Eso sí, la entrega no es negociable. La intensidad se exige. Os la exigimos. Cambiaos pensando en el rival. No hay mundo más allá que el partido de este sábado. Que la camiseta os transforme en futbolistas seguros de vosotros mismos. Saltad al campo serios pero con confianza. Nada de caras de preocupación. Tensión máxima. Que se preocupe el contrario. Mirad a la grada. Estaremos allí. El sábado llenamos La Rosaleda. Nosotros creemos. Tirad de nosotros. Robad el primer balón. Tirad a puerta pronto. Metednos en el partido. Nos dejaremos las gargantas. Levantad la cabeza cuando vayáis a sacar un córner. Mirad a la grada. Os transmitiremos la fuerza que necesitéis. Estaremos allí. Nos oiréis. Tenemos que ganar. No dejéis respirar al adversario. Escuchad los cánticos. Animadnos desde el césped, levantad los brazos, pedid apoyo. Lo daremos. Buscad el contacto visual con la grada. Somos lo mismo. Todos estamos ahí. Honrad la camiseta. Sabed que en el estadio habrá mucha gente que ha soñado estar ahí, en el césped, enfundada en la blanquiazul. Y no ha podido. Vosotros sí podéis. Llevadla con orgullo. Llevadla a la victoria. Concentración máxima. Salid con fuerza a los cruces. Que no se pierda un corte. Cuidado con el fuera de juego. Presión sin fisuras. Ojo a las marcas. Levantad la cabeza. Somos el Málaga. Estamos en casa. Aquí ganamos nosotros. Nos jugamos el futuro. Nos jugamos lágrimas. Queremos que sean de alegría. Enseñadnos que podéis. Demostrad a los niños que lo imposible se puede lograr. Mantened y aumentad su malaguismo. Dadnos una lección de superación. Acabad exhaustos. Ganad por nosotros. Ganad por todos.