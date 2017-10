Silencio absoluto de Husillos sobre el futuro de Míchel

El director deportivo del Málaga, Mario Husillos, eludió este mediodía referirse a la crisis deportiva del equipo, algo que ofrece numerosas interpretaciones, pero parece sintomático de que en este momento la continuidad de Míchel no está asegurada. El argentino acompañó en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda a Torres, y sólo tuvo palabras para lo que supone su renovación: "Estoy acompañando a Miguel, que es un gusto, porque me tocó a mí contratarle estando en la dirección deportiva. No quisiera desviarme, aunque él sí ha sido generoso y ha comentado la actualidad", dijo para excusarse.

Hay que recordar que hace algo más de dos semanas él respaldó a Míchel y dijo que no se planteaba otra cosa que su continuidad pese a que se perdiera ante el Leganés, lo que finalmente se produjo (0-2). Tras las derrotas posteriores ante el Barcelona (2-0) y el Numancia (2-1), esta en la Copa del Rey, existe la incertidumbre sobre qué sucederá con el técnico si el Málaga no derrota al Celta este domingo (20.45 horas). El silencio de Husillos da qué pensar. Al menos perdió la oportunidad de respaldarle públicamente.