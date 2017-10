Husillos: «Puedo garantizar que Míchel no se irá del Málaga si se pierde ante el Leganés» Mario Husillos, en su aparición en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda en su presentación como nuevo director deportivo. / Salvador Salas «Ni se me pasa por la cabeza, no veo ninguna razón para ello», se pronuncia el nuevo director deportivo del Málaga PEDRO LUIS ALONSO Málaga Jueves, 12 octubre 2017, 00:57

a. En su séptima etapa en el Málaga, la tercera como director deportivo, Mario Husillos, un hábil e inteligente orador, anunció que su compromiso con el club será hasta junio de 2020 y lanzó ante todo dos mensajes: uno de tranquilidad y otro de respaldo al entrenador, Míchel. «No veo ninguna razón para prescindir de él aunque se pierda ante el Leganés», dijo, y a una segunda pregunta al respecto se mantuvo más firme aún: «Puedo garantizar eso y mucho más».

De la foto al vídeo del club: «Este es un trabajo a largo plazo, vengo con mucha tranquilidad»

A modo de metáfora, el nuevo responsable deportivo identificó su labor como la de analizar un vídeo, mientras que los aficionados y los medios de comunicación sólo se quedan con la foto estática del momento. «Este es un trabajo a largo plazo, y a eso vengo, con mucha tranquilidad». En este sentido, desveló también que ha firmado hasta junio de 2020 (por casi tres años) y que su equipo de colaboradores (formado por su hijo, Claudio Carsi y Fendi) le acompañarán, aunque no concretó estos nombres, porque aún no han firmado su contrato.

Su incorporación: «Fue la decisión más simple que he tomado en mi vida»

«Ha sido la decisión más simple que he tenido que tomar en mi vida. Fue simplemente sentirla. No hubo que pensar casi nada. No sé qué hubiera pensado si me pongo a pensar. El sentimiento estaba por delante. Estoy encantadísimo de estar aquí», declaró Husillos, que dejó claro que venir tuvo que ver con lo sentimental. «Sé dónde entro. Si a estas alturas no tuviera claro a dónde vengo... Sé el momento. Conozco a casi toda la gente. Mi salida anterior del club no diría que fue amistosa, pero casi. He tenido alguna relación suave desde entonces, como para decir ‘aquí estamos’», añadió, y dio gracias al presidente del Olympiacos por entender y respetar su decisión repentina: «Quedamos en una relación muy buena. Se consiguió lo de entrar en la Champions, que era el principal objetivo del club, y estoy superfeliz».

La crisis deportiva: «No hay diagnóstico aún, tengo que estar con la gente»

Husillos fue cauto a la hora de profundizar en el terreno deportivo, por respeto a Arnau (que en su momento le relevó y al que suple ahora) y Míchel, y por falta de tiempo en el club para empaparse de la realidad. «No hay diagnóstico. Tengo que estar con la gente. Van pocos partidos de Liga y tengo que ser uno más con el grupo que hay. Todo lo que ha salido del Málaga lo leo. Estoy al tanto de la actualidad cien por cien en lo periodístico. Vengo a dar lo mejor. A ayudar. La gente que viene trabajando tendrá más claro qué ha pasado para ser colistas. Lo más importante es conocernos más profundamente y pensar en el Málaga que va a ir viniendo».

La séptima etapa de Husillos Periplo. Mario Husillos se ha desvinculado seis veces del club, y la presente es su séptima etapa, después de tres como jugador, una de entrenador y tres de director deportivo. 1ª. Jugador entre 1985-88. En la etapa del Club Deportivo Málaga. La primera campaña (1985-86) en Primera, y las otras dos en Segunda, la última con otro ascenso 2ª. Jugador en la 1991-92 En Segunda División. 3ª. Jugador en la 1993-94 En Segunda B, y ya como Málaga Club de Fútbol. 4ª. Entrenador del Málaga B en la temporada 2006-07 Destituido tras diez jornadas. Fue en Segunda División B. 5ª. Director deportivo (2012-13). Con Pellegrini de técnico y el equipo en la Champions.Desde agosto de 2012 hasta junio de 2013 6ª. Director deportivo (2013-15). Su fichaje, para sustituir a Adrián Espárraga se anuncia el 12 de diciembre de 2013, y cesa el 16 de diciembre de 2015. 7ª. Director deportivo en la temporada 2017-18 La etapa que ha comenzado esta semana.

Un club singular: «Tengo una relación magnífica con los empleados»

¿Tendrá Husillos más atribuciones que Arnau como director deportivo? ¿Asume que el jeque puede entrar en cualquier parcela deportiva? El nuevo responsable dejó entrever varias conversaciones con Al-Thani y que su llamada para negociar fue sólo hace unos días. «Hemos hablado un montón. Mi trabajo es el de director deportivo. Después de pasar por varios clubes con la misma función, se ve que cada uno tiene su modo de proceder. Dependerá de lo que se pida en cada momento. Tengo una relación magnífica con los empleados del club».

Relación con Míchel: «Hemos hablado una cosa rapidita por teléfono, mañana (hoy) iré al entrenamiento»

«No he llamado al entrenador, a pesar de que tengo buena relación con él. Hemos hablado una cosa rapidita por teléfono, sólo para comunicarle la situación. Mañana (por hoy) iré al entrenamiento. Durante años tuvimos contactos esporádicos. Estuvimos juntos un mes en Las Rozas concentrados (en el curso de entrenador nacional), y me invitó a su casa a comer con más gente».Dicho esto, dejó claro que no se plantea su destitución aun perdiendo el domingo ante el Leganés. «No sé ni qué decir. Ni se me pasa por la cabeza. Puedo garantizar eso y más cosas. Es lo que menos he pensado. No veo ninguna razón para ello. El argumento más simple sería ver la tabla de posiciones y cambiar de entrenador. No lo veo así para nada. Soy una persona más que está cerca para ayudar y colaborar».

El duelo ante el Leganés: «Cada vez que pierdes un partido estás más cerca de perder el siguiente»

«Tengo poco que decir del partido. Es un tema de entrenador y de futbolistas. El trabajo de director deportivo es más a largo plazo. Ahora mismo el clima es el de que estamos enlazando partidos sin ganar, pero es que van siete jornadas. A lo mejor dentro una jornada más ya no somos los últimos. A lo mejor dentro de dos estamos fuera del descenso... O no. El torneo acaba de empezar. Hay una situación que no es agradable, porque cada vez que pierdes un partido estás más cerca de perder el siguiente».

El mercado de invierno: «La gente que nos va a sacar de esta posición está aquí»

«La gente que nos va sacar de esta posición está en Málaga. El mercado queda lejísimos. Noto una gran confianza en el ambiente», manifestó Husillos sobre el recurso al próximo mercado invernal de fichajes. Recordó que en sus anteriores etapas en el club llegaron entonces Amrabat y Antunes y que «a otros no les fue tan bien». Sobre estos últimos, no tan exitosos, matizó: «Siempre fue pensando en algo más, en que se pudieran quedar más tiempo. Otros llegaron para que se revalorizaran». Finalmente, aclaró: «Este grupo ya está armado con idea de otra gente y hay que tratar de comprender esa idea. No he hablado con Arnau pero doy por hecho de que estará a disposición mía y del club».

La plantilla actual: «Hay futbolistas que me parecen muy válidos»

Con sutileza, sin generar agravios, Husillos dio pinceladas sobre la plantilla malaguista. No quiso aclarar si ve en a dos jugadores por puesto, algo que siempre ha representado su máxima en el cargo.Sí se refirió a otros detalles. «Los tres capitanes actuales vinieron en mi época. Miguel Torres y Rosales, con la carta de libertad, y a Recio lo convencimos para que no se quedara en Granada. Hablé también con Borja Bastón y Adrián tiempo atrás. Conversé este verano con el agente de Rolan para llevarlo al Olympiacos... Hay futbolistas que me parecen muy válidos. El desafío es ver la mejor versión de ellos y ayudarlos».

Rolón y Cecchini: «Son jugadores a los que se puede sacar un rendimiento»

Abordado sobre las polémicas contrataciones de Rolón y Cecchini y si les conocía de antemano dijo que sí, pero «no profundamente». «La argentina es una liga que me gusta seguir potencialmente. Es bastante asequible. Rolón y Cecchini son jugadores superjóvenes. Yo vine con la edad de ellos o más joven al Castilla y me tuve que volver a casa después de dos años ya de experiencia en el primer equipo del Boca Júniors. Volví a los dos o tres años y me afiancé un poco más. Volví por tercera vez y ya me agarró Antonio Benítez (el consejero estuvo presente en el acto) y me hice un hombre. Hay que dejarlos trabajar. No quiero decir que vayan a regresar, pero hay que ayudarlos. Son futbolistas a los que se les puede sacar un rendimiento, pero eso está en manos de un entrenador, y hay que ayudarlos».

Ayudantes: «Vengo con mi grupo;esto tenía que ser sí o sí»

«Vengo con mi grupo de confianza. Esto tiene que ser sí o sí. De la misma manera que lo hizo Arnau antes, y más cuando se prevé que va a ser por mucho tiempo. Obviamente, va a haber cambios», declaró Husillos, que no quiso desvelar los nombres de sus ayudantes, los mismos con los que se fue al Olympiacos.

Cantera: «Es clave la pedagogía y que lleguen al primer equipo»

«Está también a mis órdenes, pero aquí hay que delegar mucho. No se puede abarcar tanto. Tengo gente a quien preguntar, como Ruano o Añón, y otros a los que tengo que conocer. Hay que ver en qué punto coinciden con mi idea. Hay dos puntos fundamentales: la formación como personas, esa parte pedagógica y, la segunda y fundamental, que puedan pasar jugadores al primer equipo. Me gusta ganar a todo, pero levantar trofeos (en las categorías inferiores) no me llena si no conseguimos llevar jugadores al primer equipo. Arriba hay que formar plantillas cortas, y esto creo que se lo escuché a Míchel, porque el que se moja para dar salida a jugadores canteranos es el entrenador. No hay que obligarnos a un cupo de canteranos, pero es el primer mercado que mirar».