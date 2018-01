Ideye: «He estado muchos días sin dormir hasta que se cerró el fichaje» El jugador, durante la rueda de prensa este miércoles, junto a Mario Husillos. / SUR «No es la última jornada de liga y al final de temporada, no vamos a estar en descenso. No he elegido al club ni por la ciudad ni por el tiempo», señaló el nuevo delantero malaguista CARLOS J. MARTÍNEZ Miércoles, 31 enero 2018, 16:19

En el último día del mercado de fichaje, el Málaga ha presentado hasta el momento a su última incorporación, el delantero nigeriano Brown Ideye, que llega procedente del Tianjin Tede chino. La sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda acogió una nueva presentación en el mercado de invierno. Al acto acudieron Mario Husillos, los consejeros consultivos del club, así como el agente y un amigo del jugador africano. «La secretaría técnica tenía informes de él hace mucho tiempo. Me nutrí al estar en el Olympiakos, fue una gran figura y la gente aún lo recuerda. Entre las opciones que había, hablé con Jose y cuando vio su nombre dijo que era ese el que quería; lo vio en China», explicó el director deportivo del club, Mario Husillos sobre el nuevo fichaje malaguista. Un refuerzo que ha tenido muchas trabas para oficializarse. «Quiero agradecer a todos los servicios jurídicos y económicos del club porque no ha sido fácil la operación. El punto final es que está aquí, tenemos grandes expectativas de él», terminó de explicar Husillos.

«Muchas gracias por traerme a este equipo, estoy muy contento de estar aquí. Sé la situación que atraviesa el equipo, es un reto más en mi carrera. El equipo está en una situación de descenso, soy goleador y quiero ayudar», fueron las primeras palabras de Brown Ideye en su presentación. Ideye quiso destacar que el Málaga fue su opción favorita: «Tenía siete ofertas, la del Málaga era la octava. Hablé con mi agente, mi esposa y decidimos venir. Sabía la situación del club. Quiero jugar, eso no es un problema». Sobre la situación en la clasificación, fue optimista: «No es la última jornada de liga, y esa no va a ser nuestra posición al acabar el año. No he elegido al club ni por la ciudad ni por el tiempo».

Ideye viene para reforzar una de las zonas con más déficit de la plantilla, el ataque: «Soy un goleador, siempre he marcado en todos los equipos y doy asistencias. Intento correr mucho, no voy a parar de hacerlo ni de correr. Es una situación difícil, porque llevo 4 meses sin jugar; pero no quiero poner excusas». El jugador explicó que estuvo muy preocupado por su incorporación: «He estado muchos días sin dormir hasta que se cerró el fichaje». Una contratación tan complicada que el propio Husillos quiso agradecer la labor de los servicios jurídicos del club.

«No digo nunca un objetivo de goles, tampoco en otros equipos. Pero están mis estadísticas y siempre he marcado goles. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible», comentó Ideye, queriendo quitar presión de cifras goleadoras a su estancia en el club. Sobre su posible participación en el partido ante Las Palmas (lunes, 21.00 horas), confesó: «Estoy preparado, hoy ha sido mi segundo entrenamiento y estoy bien físicamente. Es decisión del entrenador si seré titular o no. Me considero que estoy bien y listo para jugar». El Málaga realiza así una presentación más, pero con horas para el cierre del mercado está por ver si es la última.

Vídeo de la presentación del delantero nigeriano Brown Ideye del Málaga CF: