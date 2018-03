Ignasi Miquel: «Nos echamos las manos a la cabeza por lo mal que lo hicimos en Leganés» Ignasi Miquel, ayer al mediodía en la rueda de prensa ofrecida en el estadio Ciudad de Málaga. / C. J. M. El futbolista asegura que defender a Messi o a Luis Suárez es «todo un reto que no te permite tomarte ni un solo instante de respiro» CARLOS J. MARTÍNEZ Viernes, 9 marzo 2018, 00:46

«Hemos visto parte del partido ante el Leganés y nos echamos las manos a la cabeza por lo mal que lo hicimos», fue la autocrítica emitida ayer por Ignasi Miquel, en rueda de prensa, sobre la imagen que dio el equipo en Butarque el sábado (2-0). Pese a ello, el central catalán aseguró que «la gente al final ha recuperado las ganas de competir, sobre todo ante un rival como el Barcelona», y añadió que el Málaga no tiene tiempo alguno para lamentaciones. «La moral del equipo está recuperada tras la derrota ante el Leganés», recalcó el jugador en un claro mensaje de que el equipo no se da por vencido.

«El Barcelona es el mejor equipo del mundo. Están en una situación en la que se han destacado en la Liga, pero tienen Champions el miércoles. Es verdad que tiene una carga más elevada que nosotros pero son jugadores que juegan en el Barcelona y no es por casualidad», destacó el defensa incorporado antes del mercado invernal, por la baja de Juan Carlos, sobre el potencial del próximo rival del Málaga. Un conjunto, el catalán, que la última derrota que sufrió en la Liga fue precisamente en La Rosaleda (2-0): «Esperamos poder revertir la racha y ganarles como le hicimos el año pasado. Le pediría a la afición que esté con nosotros, pase lo que pase, que en los noventa minutos seamos un grupo unido».

«Sigo pensando que no me equivoqué al firmar por el Málaga;vamos a seguir luchando»

Sobre la delantera del conjunto que dirige Ernesto Valverde destacó que «defender a Messi o a Suárez es todo un reto y no te permite tomarte ni un respiro». «No tenemos la mentalidad de echarnos para atrás, tenemos que presionar juntos y no a lo loco. La clave estará en aprovechar nuestras ocasiones», añadió Miquel sobre cómo poder vencer al Barcelona, que no ha sufrido ninguna derrota en las veintisiete jornadas ligueras disputadas.

Críticas al equipo

Miquel fue cuestionado también por las críticas de la afición a la plantilla, pese a que él ha sido de los pocos jugadores en salvarse: «Para mí es bueno que la afición no me critique. Intento dar todo dentro del campo y nunca me rindo, pero creo que esto es un trabajo grupal. Todos ganamos y perdemos».

«Sabía que la situación era difícil, para mi es complicado pero no lo cambiaría en ningún momento, competir contra los mejores es algo que tenía en la cabeza», confesó también el catalán al ser preguntado por un posible arrepentimiento de fichar por el Málaga sabiendo la situación en la que se encontraba en la tabla. Además, añadió que «sigo pensando que no me equivoqué al venir;el grupo entero va a seguir luchando por conseguir la salvación. Tenemos opciones matemáticas y tenemos que seguir con lo nuestro».

Además, el de mañana será un choque especial para Ignasi Miquel, que estuvo en la cantera barcelonista hasta los 12 años. «No tengo ninguna espina clavada con el Barcelona, guardo grandes recuerdos de mi estancia allí», aseguró Miquel. «Coincidí con Sergi Roberto en las selecciones inferiores, y con Vermaelen en el Arsenal», recordó sobre dos oponentes de mañana a los que conoce muy bien. En todo caso, el Málaga busca un golpe de moral logrando los tres puntos ante el Barça.