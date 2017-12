Ignasi Miquel y Kuzmanovic, principales novedades en el once del Málaga Ontiveros y Rolan, titulares en Vitoria en los puestos de Keko y Borja Bastón SERGIO CORTÉS Jueves, 21 diciembre 2017, 20:41

Cuatro novedades va a presentar el Málaga en el encuentro de esta noche en Mendizorroza frente al Alavés (21.30 horas, beIN LaLiga). Las más significativas se centran en el debut de Ignasi Miquel en el centro de la zaga -debido a que Luis Hernández jugará en la derecha para cubrir la baja por sanción de Rosales- y la reaparición de Kuzmanovic, que acompañará a Recio en la medular ante la ausencia de Adrián. El equipo repite con la vestimenta naranja.

No son las dos únicas caras nuevas en el once respecto al partido frente al Betis. Míchel vuelve a confiar en Ontiveros en lugar de Keko en el flanco derecho del ataque y apuesta en punta por la pareja Peñaranda-Rolan, en perjuicio de Borja Bastón, una vez que el venezolano ha mejorado de su fuerte resfriado. De este modo, el once malaguista estará compuesto por Roberto; Luis Hernández, Baysse, Ignasi Miquel, Diego González; Ontiveros, Kuzmanovic, Recio, Chory Castro; Rolan y Peñaranda. En el banquillo estarán Andrés (también recuperado totalmente), Cifu, Ricca, Rolón, Keko, Mula y Borja Bastón. Los descartados son el guardameta Kellyan y Jony.

En el Alavés Abelardo repite alineación, con Pacheco; Aguirregabiria, Alexis, Maripán, Duarte; Ibai, Pina, Manu García, Pedraza; Burgui, y Munir.