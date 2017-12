Ignasi Miquel: «Oportunidades como esta no las puedes dejar escapar» Salvador Salas El nuevo central del Málaga es optimista: «Por lo que he visto confío plenamente en que se cambiará el rumbo» SERGIO CORTÉS Lunes, 11 diciembre 2017, 14:50

Ha sido uno de los mejores centrales de Segunda División y su salida en el mercado invernal estaba cantada. Aun así, Ignasi Miquel ha asegurado hoy durante su presentación en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda que la aparición del Málaga para incorporarlo "fue sorprendente por el momento y me pilló un poco desprevenido". El central barcelonés, procedente del Lugo, cumplirá su sueño de estrenarse en Primera División con 25 años.

"Sé que él tenía otras opciones y se trataba no sólo de negociar, sino de cerrar su fichaje si podíamos". El director deportivo malaguista, Mario Armando Husillos, admite que el nombre de Ignasi Miquel "estaba subrayado como uno de los más importantes de Segunda" y que los informes de los ojeadores del club fueron ratificados por el cuerpo técnico del primer equipo: "Cuando conversé con Míchel, fue automática la respuesta positiva". El hispanoargentino hace hincapié en las virtudes del nuevo central: "Es un jugador de presente y de futuro, zurdo y de metro noventa, algo que en el mercado es difícil de conseguir". Por eso ha insistido en la conveniencia de pagar la cláusula de rescisión al club lucense.

El jugador, que se estrenó en la convocatoria este pasado fin de semana, habla de un recibimiento "espectacular" en el vestuario y es optimista después de comprobar los primeros días el ambiente en el vestuario: "He notado que el equipo está en situación comprometida, complicada, pero con una mentalidad positiva. El Málaga no ha tenido un buen arranque, pero por lo que he visto confío plenamente en que se cambiará el rumbo para sacar más resultados positivos".

Ignasi Miquel no ha querido dejar pasar en su puesta de largo como malaguista su agradecimiento al Lugo y a su afición, pero ha sido muy claro sobre sus intenciones desde el mismo momento en que supo de la oferta del Málaga: "Oportunidades como esta no las puedes dejar escapar. Las oportunidades pasan y debes cogerlas con las dos manos. Vengo ilusionado y con muchas ganas de ayudar y de seguir creciendo".

El zaguero barcelonés no ha ocultado que su mentalidad consiste en "intentar ser una esponja" y precisamente al hablar de las facetas en las que puede mejorar ha hablado en particular de un ayudante de Míchel: "Demichelis me puede ayudar mucho por su pasado". Ignasi Miquel ha quitado importancia al hecho de que su marcha a Inglaterra cuando era muy joven vaya a demorar su debut en Primera hasta los 25 años: "No voy a negar que fue un periodo difícil, todo el mundo aprende de todo y tienes que saber que todo te hace mejorar. Y ahora es una gran oportunidad para mí estar en un gran club".

Vídeo de la presentación de Ignasi Miquel