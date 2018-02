Indiscutibles, pero sin acierto Keko, el sábado en una disputa con Filipe. / Salvador Salas La apuesta de los técnicos por Keko y Chory Castro persiste desde octubre sin un rendimiento claro que lo justifique PEDRO LUIS ALONSO Málaga Jueves, 15 febrero 2018, 00:24

Seguramente, si se diera voz a un millar de aficionados asistentes a La Rosaleda, muy pocos coincidirían en el criterio de que Keko y Chory Castro sean fijos un partido después de otro en el once del Málaga en la Liga. Muy probablemente, el porcentaje de adeptos sería aún más bajo si se les abordara al término del partido. En este Málaga colista en la tabla y campeón tantas estadísticas negativas, sorprende la continuidad de los dos jugadores de banda en el once, máxime en estas semanas en la que la plantilla cuenta con muchas alternativas en esas demarcaciones.

En concreto, desde la jornada novena (el 2-0 en el Camp Nou del 21 de octubre), Keko y Chory Castro son fijos.Sólo se han dado dos excepciones. En Vitoria (1-0) Míchel castigó con un ‘banquillazo’ al madrileño y puso en su lugar a Ontiveros. La otra simplemente se debió a la expulsión del uruguayo ante el Girona, que le impidió estar en Las Palmas, lo que hizo titular a Samu.

La pregunta es evidente. ¿Qué han aportado Keko y Chory Castro que les haga indiscutibles. En cifras tangibles, el primero lleva dos asistencias (en 1.115 minutos), que de paso no valieron puntos, pues ambas coincidieron en la derrota sufrida por 3-2 en el Santiago Bernabéu. En cuanto al ‘charrúa’, sus cifras son algo más destacadas, con tres goles y una asistencia en 1.242 minutos. Su mejor actuación fue ante el Deportivo (3-2), con un tanto y un pase directo, pero también vio puerta ante el Real Madrid y ante uno de sus exequipos, la Real Sociedad, en Anoeta (0-2). Lo sorprendente es que dos entrenadores distintos, Míchel y José González, han defendido el mismo criterio, alinear a ambos, el gaditano incluso aun disponiendo ya de Samu, Lestienne, Success, Bueno y hasta Rolan, y ya sin Jony, Ontiveros ni Mula.

Falta de resultados

Chory Castro es de los jugadores con más calidad técnica y experiencia de la plantilla, pero con el lastre de que su físico ya no es el sus temporadas de mayor esplendor en el fútbol español. En el caso de Keko, cuya mejor campaña fue hace dos en el Eibar, parece en un momento muy bajo de confianza del que no termina de salir pese a gozar de la continuidad, el escenario idóneo para cualquier profesional. Algunos de sus gestos en el campo corroboran esa impresión, con una tendencia a desesperarse cuando una acción técnica no se culmina adecuadamente.

El Málaga se viene resintiendo toda la temporada de la poca profundidad por las alas

La falta de resultados (dos puntos de los últimos veinticuatro en disputa) en el Málaga avala cada vez más la sensación de que Jose puede decidirse a apostar por otros jugadores en las bandas. Una de las principales carencias del equipo está en la falta de profundidad del juego por las alas, carente casi toda la campaña de acciones de desborde y de centros al área. La acción clásica de laterales doblando a los extremos para recibir el balón en ventaja es casi inexistente. El principal perjudicado es el delantero centro de turno, en una primera fase de la temporada Borja Bastón y ahora Ideye. Son dos atacantes de un perfil claro. Lucen mucho más con abundancia de centros perpendiculares. Hasta ahora el nigeriano sólo suma un remate, y procedente de una falta lateral (su testarazo fuera a pase de Rosales ante el Atlético).