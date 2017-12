Iturra: «Agradezco la oportunidad de poder cerrar el ciclo en el club» Iturra, durante la sesión de entrenamiento. / Málagacf.com El nuevo jugador del Málaga confía en que el equipo pueda salir pronto de la zona de descenso CARLOS J. MARTÍNEZ Martes, 26 diciembre 2017, 20:02

El último fichaje del Málaga, Manuel Iturra, es una cara conocida en La Rosaleda que está deseando volver a pisar el verde del estadio de Martiricos. El chileno en una entrevista a la televisión del Málaga aseguró que su mejor año fue cuando vistió la camiseta blanquiazul: “Aquí pasé el mejor año de mi vida tanto futbolística como personalmente. Volver aquí es emocionante y se me vienen todos los momentos bonitos que viví, es impresionante lo que siento. Mucha responsabilidad y felicidad, estoy muy agradecido de que el club me haya dado la posibilidad de volver a Málaga”.

Iturra habló sobre el mejor momento como malaguista: “Tengo en la memoria el partido ante Osasuna, tras la eliminación en Champions, la afición nos dio un recibimiento espectacular y ganamos el partido con un gol en el último minuto; es el momento que más me ha marcado”.

Parte de la afición malaguista no vio con buenos ojos el retorno del centrocampista chileno, por la forma en la que se marchó al Granada, Iturra confesó sus intenciones: “Tengo el objetivo de reconciliarme con la afición, agradezco la oportunidad de poder cerrar el ciclo en el club; porque siempre he creído que estaba abierto. Esta es la oportunidad para poder hacerlo, estoy muy comprometido con el Málaga”. Sobre lo que puede aportar al equipo, el chileno apuntó: “Si no pensara que puedo ayudar, no habría venido y me habría quedado en México tranquilamente con mi contrato, si no creyera en la plantilla no estaría aquí”. Por último, Iturra fue claro sobre las posibilidades de la plantilla y las opciones de salir del descenso: “El Málaga no hizo la plantilla para estar en descenso, hay muy buenos jugadores pero están pasando por una mala racha. Espero que pronto podamos salir del descenso”.