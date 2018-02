Iturra: «Tengo clarísimo que quiero ser entrenador» Iturra, ayer en La Rosaleda. / Salvador Salas El chileno recuerda cómo se perdió el Mundial de Sudáfrica por una dura entrada a Guardado, y profesa su admiración por Isco PEDRO LUIS ALONSO Málaga Jueves, 22 febrero 2018, 00:41

La carrera de Iturra, salpicada de clubes y países, presenta algunas circunstancias curiosas y desconocidas, como unos pinitos suyos de lateral en el club de sus inicios, el Universidad de Chile.

–¿Es cierto que jugó tres partidos de lateral izquierdo allí y que en cada uno dio un centro que acabó en gol?

–Sí. Toda mi carrera fui medio centro, pero en mis inicios era comodín. No tenía ningún problema. No sé si fueron tres centros, sin ser zurdo, pero dos sí.

–Si al aficionado se le preguntara dónde fue el único gol de Iturra con el Málaga, se sorprendería...

–Sí, porque no hago un gol al arco iris. Fue en el Camp Nou, eso no se me va a olvidar nunca. Se la robé a Thiago en una anticipación, porque intuí dónde iba a controlar y avancé a gol. No ha sido normal en mi carrera marcar, siempre pendiente de la defensa y de las coberturas.

–¿Cuál es el entrenador que más le ha marcado en su carrera?

–Yo tengo dos, Bielsa yPellegrini. Sus métodos son muy diferentes, pero con el mismo objetivo. He aprendido mucho con ellos, porque a veces el jugador piensa que se las sabe todas...

–¿Y quién es más raro de los dos?

–... Bielsa. ¿Usted considera que Pellegrini es raro?

–Quizás en algunas cosas. ¿Cómo ha reaccionado a la detención y puesta en libertad posterior de Quique Pina, con el que ha coincidido en el Granada y que tuvo que ver en su marcha al Udinese?

–Tengo que decir que me mantengo mucho al margen de la prensa para no contaminarme. No he seguido mucho la noticia.

–¿Cuál ha sido el partido que más ha marcado su carrera?

–Hay dos. Un amistoso con Chile en México, que me hizo perderme el Mundial de Sudáfrica. Me echaron tras una entrada a Guardado nada más salir al campo y tenía un precontrato con un conjunto mexicano. Estaba siendo fijo en las convocatorias, salvo lesión, y cuando volvimos a Chile Bielsa tomó la determinación de no llevarme. El otro partido fue la victoria en La Rosaleda ante el Milan, por ganar a un equipo de este nivel y porque me tocó dar el pase del 1-0 a Joaquín. Lo voy a recordar siempre, incluso más que cuando marqué al Barcelona.

–¿Se plantea vivir en Málaga cuando se retire?

–Sí, pero va a depender de dónde consigo trabajo. Me encantaría seguir vinculado al fútbol.

–¿Está diciendo con ello que quiere ser entrenador?

–Sí. Lo tengo clarísimo. Me encantaría que fuera en la élite, pero esto depende de los resultados.

–¿Cuál es el mejor futbolista que ha visto en su carrera?

–Isco es el mejor técnicamente con el que he compartido vestuario.

–¿Qué música le gusta?

–El rock. Linkin Park, Metallica...

–¿Cuál es el modelo de coche que más le gusta?

–Pues ahora el coche que llevo es el de mi mujer. Los coches que me gustan son demasiado caros y no pretendo llevar ese tipo de coches.