Iturra: «Hablé con Muñiz y Caminero, y me quedo»

Nada más finalizar el encuentro en el Marbella Football Center, muchos de los asistentes al encuentro saltaron al césped para poder fotografiarse con sus ídolos. En medio de esta 'invasión' Iturra y Mula atendieron a los medios de comunicación. «Hablé con Muñiz y Caminero; cuentan conmigo y me quedo en el Málaga. Tengo contrato y estoy feliz», manifestó el centrocampista chileno sobre su continuidad en el club. Sobre el choque y el 'stage' de pretemporada en Estepona, destacó la dureza de los entrenamientos: «Tratamos de tomar los partidos como un entrenamientos más, no hemos bajado la intensidad los días de los entrenamientos. Ha sido complicado por el calor. El otro día me dio una insolación y se hace duro, pero ya se acaba la concentración y ahora cada uno a su casa a recargar las pilas».

Por otro lado, Mula también destacó que el equipo intenta amoldarse a lo que pide Juan Ramón López Muñiz. «Estamos trabajando mucho, con una gran solidez defensiva e intentando que no encajemos gol. Estos partidos los tomamos como entrenamientos, para intentar aprender las lecciones que nos da el míster, que es estar juntos, defender y que la calidad arriba nos traiga los triunfos». Por último, y tras su experiencia el año pasado en el Tenerife, habló sobre la dureza de la Segunda División: «Es una competición muy difícil. No vamos a ganar con el escudo, y tenemos que trabajar mucho para conseguir los triunfos».