Iturra: «No miro la tabla; si ves los números te desilusionas» Iturra, ayer en una de las esquinas del terreno de juego del estadio Ciudad de Málaga, donde se entrena el equipo. / Salvador Salas El medio centro chileno, clave en la mejora defensiva del Málaga, se confiesa realista, aunque no piensa aún en el descenso de categoría PEDRO LUIS ALONSO Málaga Jueves, 22 febrero 2018, 00:41

La voz aguda del chileno Manuel Rolando Iturra (Temuco, 1984), lo que coloquialmente se definiría como ‘de pito’, contrasta con su comportamiento en el campo. El gatito aparentemente inocente se transforma en tigre sobre el césped. El concurso de ‘Colocho’ está siendo vital para dar equilibrio a un Málaga que ha ganado en solidez, aunque esto sigue sin traducirse en victorias.

–¿Se considera una persona optimista o pesimista ante la vida?

–Para ser sincero, soy una persona bastante realista, rozando el pesimismo.

–Trasladado esto a su equipo y a lo que le está tocando vivir, ¿cómo ve lo del Málaga?

–Lo veo de la misma forma. No puede cambiar mi manera de ser o de pensar. Soy bastante realista, y en ese sentido me da esperanza, porque todavía tenemos opciones matemáticas. Veo que el equipo todavía compite, muestra cosas. La gente se vino arriba cuando íbamos ganando 1-0 al Valencia o incluso después de ese gol anulado. Pasan cosas como que te hacen dos goles en cinco minutos... y quedamos tan desconcertados como la propia afición.

–¿Tenía claro ya durante el partido que aquel gol anulado (por falta de En-Nesyri) lo había sido injustamente o tuvo que esperar a ver las imágenes?

–No, no me había percatado de la razón de que fuera anulado. Luego ya en el vestuario, al ver las repeticiones, me di cuenta de que era una disputa legal. Coincidimos todos. Lamentablemente no subió al marcador. ¿Qué le puedo decir? A veces esto es a favor y a veces en contra.

–Mucha rabia, me imagino, porque al día siguiente se vuelve a comprobar que todos los rivales han perdido...

–Exactamente. La sensación es de mucha rabia, porque todos sabemos lo que nos cuesta ganar un partido, generar ocasiones. Ponernos con dos goles por delante era prácticamente cerrar el partido por cómo estábamos y porque faltaba cada vez menos tiempo. Pero tampoco podemos achacarlo todo a ese gol, porque íbamos ganando y perdimos.

–Es que, además, el primer gol en contra fue un claro fallo defensivo en la defensa de un córner. A estas alturas, letal para un colista...

–Todos los goles encajados o son por un fallo o por un mérito del rival, pero siempre se puede buscar también un error, por pequeño que sea. Sabemos que para ganar tenemos que hacer un partido perfecto, porque nos están penalizando mucho los fallos. No sé si el Valencia generó dos ocasiones de gol el otro día. Fue muy contundente, efectivo y acabamos perdiendo. Son un equipo grande y por algo van terceros. Tienen mucha calidad del centro del campo hacia arriba.

–¿Está de acuerdo con que el camino a seguir es el que se está siguiendo ahora con Jose, con un énfasis claro en defender, en no cometer errores atrás, incluso jugando algo más replegados?

–El técnico cree que esa es la forma de afrontar los partidos. Creo que no hemos sido inferiores claramente a ninguno de los rivales. Los partidos que se perdieron fueron por la mínima. En muchos encuentros nos merecimos más. No sólo el empate, sino ganar. Aunque tengamos que mejorar, creo que el fútbol ha sido injusto con nosotros, cruel.

–Cuando ve en la clasificación al Málaga a siete puntos de la zona de salvación, ¿qué piensa?

–No miro la tabla. Si empiezas a mirar los números fríamente te desilusionas. Viendo cómo está el equipo, que sigue luchando, me ilusiona, como tener que enfrentarme a rivales directos, como el Deportivo o el Levante. Por ahí tenemos ‘chance’ matemáticamente.

«Todavía tenemos opciones matemáticas. Veo que el equipo compite, muestra cosas. No he pensado en la situación de no seguir en Primera» esperanzas de salvación

«La experiencia te hace conocer mejor cuándo salir o quedarse; no me desgasto en presiones innecesarias» el fútbol con 33 años

–¿Cree que es más de lo que parece lo que se juega el club por seguir o no en Primera?

–Siempre hay cambios en una categoría u otra, pero no me quiero poner pesimista, porque no he pensado en esa situación. Sigo creyendo en que el equipo puede seguir en Primera.

–El próximo rival, el Athletic, no está jugando nada bien en la Liga. Pero coincidirá conmigo en que el empate fuera no vale, ¿verdad?

–En la situación en que estamos sólo podemos buscar tres puntos. El margen de error se reduce cada jornada. Sabemos que es difícil ir a jugar allí y tener que ganar, pero vamos a intentarlo. Ellos tienen también un partido importante entresemana (hoy, ante el Spartak de Moscú en la Liga Europa) y van a tener que hacer rotaciones.

–¿Cómo se ha visto en lo personal en su segunda etapa en el Málaga?

–Venía de mes y medio sin competición oficial. Era época de vacaciones o de comienzo de pretemporada cuando llegué. Me faltaba ritmo de competición, pero me he sentido de menos a más.Acostumbrándome a un ritmo más rápido como el español, en el que hay que pensar y resolver antes. Ya me conocen más mis compañeros y eso ayuda a desenvolverte.

–¿Se ve como un deportista que pueda llegar a retirarse con una edad superior a lo normal?

–No diría que me encuentro físicamente igual que con 25 años. Es lógico que con la edad baje la condición, pero ahora uno va adquiriendo otras cosas. La experiencia te va permitiendo conocer mejor cuando hay que salir a la banda o quedarse en el sitio. No me desgasto en presiones innecesarias. No sé si aguantaré muchos años más. Ojalá que sea así, pero supongo que a mi alrededor habrá quien me dirá ‘Oye, ya estás dando pena’, para dar ese paso a un lado. Va a depender de las sensaciones.

«Tengo clarísimo que está cambiando la opinión inicial de muchos. Creo que la gente está conforme con mi fichaje, y estoy muy agradecido» el cariño de los aficionados

«En la situación en que estamos sólo podemos buscar tres puntos; es difícil tener que ir a ganar, pero vamos a intentarlo» el domingo, en san mamés

–Su excompañero Joaquín está con 36 en uno de sus mejores momentos en su carrera...

–Pero él y yo somos diferentes. Su fútbol se basa en el talento, además de cosas que se adquieren con la experiencia. Yo en el físico, en lo táctico, en lo posicional, en ir a las ayudas.Soy un obrero. Soy bastante realista, ¿no?

–Ha pasado de jugar con Toulalan, Isco o Baptista a tener otros acompañantes en el campo.

–Mis sensaciones son las mismas con unos u otros. Vine a España a disfrutar. No tiene que ver con los compañeros que tengo al lado, sino con el hecho de jugar. Obviamente, en la anterior etapa del club había mayor poder económico. Se pudieron hacer grandes fichajes, pero ahora hay grandes jugadores que no terminan de explotar, como Samu o Juanpi.

–¿Se siente tan valorado ahora por la afición como en su primera etapa (la temporada 2012-2013)?

–Tengo clarísimo que está cambiando la opinión inicial de mucha gente. Creo que la afición está conforme con el fichaje. Estoy muy agradecido. En la primera vez que llegué aquí no me conocía nadie. La gente tenía algunos prejuicios, pero soy una persona que me aíslo de las redes sociales. Vengo a entrenarme y a tratar de hacerlo todo lo mejor posible, aunque es verdad que a veces me comentan que en las redes sociales se ven comentarios negativos, algún que otro insulto.