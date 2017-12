Iturra, el ‘pivote’ elegido por el Málaga, llega hoy Iturra, en un partido con el Necaxa, con un nuevo ‘look’ respecto al que lució en el Málaga. / SUR El chileno, con 33 años, cumplirá una segunda etapa en el equipo blanzuiazul y se ha comprometido por lo que queda de campaña y la siguiente SERGIO CORTÉS y PEDRO LUIS ALONSO Málaga Jueves, 14 diciembre 2017, 00:59

El ‘pivote’ es Manuel Iturra, como anunció SUR.es en exclusiva ayer al mediodía. Una cara conocida, aunque a día de hoy más de un aficionado no le identifique por su cambio de ‘look’, sin su habitual melena de rizos. A sus 33 años, el chileno protagonizará una segunda etapa en el club de La Rosaleda. Procedente del Necaxa mexicano, en el que ha militado la pasada campaña y la primera mitad de esta, está previsto que llegue esta tarde a Málaga y que pase de inmediato el reconocimiento médico para dar validez al contrato suscrito por lo que queda de temporada y la siguiente.

El medio centro, que fue malaguista en la temporada 2012-13, la de la Champions y a las órdenes de su compatriota Manuel Pellegrini, es el elegido para solucionar la gran carencia estructural de la plantilla, el ansiado medio centro defensivo que permita equilibrar al equipo y pasar del 4-4-2 a un 4-1-4-1, con Recio y Adrián como interiores más liberados para potenciar su visión de juego o llegar al área rival, en una variante que permite explotar sus virtudes ofensivas, ya sea el tiro de media o larga distancia, o la llegada a posiciones cercanas para un remate final.

Su trayectoria deportiva Temporada actual: Necaxa (13 partidos en el Torneo Apertura mexicano). 2016-17: Necaxa (30 partidos, 15 del Apertura y 15 del Clausura). 2015-16: Udinese (17 partidos en la Serie A italiana) y Rayo (6 partidos y 382 minutos). 2014-15: Granada (30 partidos y 2.365 minutos). 2013-14: Granada (34 partidos y 2.932 minutos). 2012-13: Málaga (25 partidos y 1.459 minutos en la Liga;8 partidos y 647 minutos en la Champions y 6 partidos y 435 minutos y un gol en la Copa). 2011-12: Universidad de Chile y Murcia (36 partidos y un gol), en Segunda. 2010-11: Union de Leiria (11 partidos) portugués. 2003-10: Universidad de Chile (216 partidos y 6 goles).

La operación tiene tres lecturas evidentes. La primera es que la apuesta de la dirección deportiva apunta claramente a no asumir complicaciones en contrataciones de riesgo y pone el punto de mira en profesionales con un rendimiento ya conocido. Iturra, con pasaporte comunitario, dejó claro en su anterior periplo en la Liga española ser un especialista consumado para el rol en el que lo necesita el Málaga. Ahora bien, cuatro años y medio después de su salida.

El River Plate, uno de los clubes argentinos que se interesan por la cesión de Cecchini De forma paralela a las llegadas, la dirección deportiva trata de agilizar las salidas y, sobre todo, que no se demoren a los instantes finales del plazo habilitado (el 31 de enero).En este sentido, el Málaga busca acomodo para Cenk, Cifu, Cecchini y En-Nesyri, que quiere disponer de minutos para optar a jugar el Mundial de Rusia con Marruecos. Míchel viene trabajando con veintisiete jugadores a sus órdenes, incluyendo a Mula y En-Nesyri, y deseaba tener una plantilla más corta para no tener que descartar a tantos en las convocatorias. Así, el club ha recibido una oferta del River Plate por la cesión de Cecchini hasta el final de la temporada.El mercado argentino es en el que más se sigue cotizando el centrocampista –que apenas ha podido mostrarse en España–, y no es el único representante del país sudamericano que le sigue la pista.

En segundo lugar, es un fichaje que permite apurar al máximo los plazos del mercado invernal. Iturra ha sido fijo en el Necaxa, con el que no compite desde el 19 de noviembre, cuando terminó el Apertura mexicano, pero como quiera que llega hoy dispondrá de más de tres semanas para aclimatarse a sus nuevos compañeros (no continúa nadie, salvo Recio), ya que no podrá debutar hasta el duelo ante el Espanyol previsto para el lunes 8 de enero. El Málaga se juega mucho en el primer mes de 2018 y no podía permitirse el lujo de dejar pasar muchos más encuentros sin el esperado ‘pivote’.

En tercera instancia, la operación es muy favorable en lo económico. Iturra, que dejó el Málaga obligado por el fondo de inversión que detentaba su propiedad, ha ofrecido muchas facilidades para volver, hasta el punto de que la partida de dos millones de euros de que disponía el club para el mercado invernal no ha sido agotada con los refuerzos de Ignasi Miquel (llegó tras el abono de los 350.000 de su cláusula de rescisión al Lugo) e Iturra.

Un segundo medio centro

En este sentido, dado que puede haber hasta cuatro salidas (Cenk, Cifu, Cecchini y En-Nesyri), el Málaga buscará otro medio centro (con un perfil distinto, con más vocación ofensiva y manejo del balón) que ofrezca una alternativa a Iturra en el puesto y otras variantes. La falta de continuidad de Kuzmanovic por las lesiones y la escasa adaptación de Rolón a las exigencias de la Liga española habían dejado vacante una posición clave en las catorce jornadas disputadas, y el problema aún se mantendrá al menos dos encuentros más.

Gozará de tres semanas de aclimatación antes de poder debutar el 8 de enero

Dejó el Málaga hace cuatro años y medio y actuaba en el Necaxa

Iturra, forjado en el Universidad de Chile, ha militado en cuatro conjuntos distintos en España, uno de ellos en Segunda, el Murcia. Tras el Málaga, se marchó al Granada (temporadas 2013-14 y 2014-15) y, tras un breve paso por el Udinese, recaló en el Rayo (primera mitad de 2016), antes de dejar el fútbol europeo. En el Necaxa había sido fijo, salvo sanción o lesión. Su regularidad y su facilidad para el quite, a veces no sin cierta dureza en sus entradas, son virtudes contrastadas.