Iturra: «Ya no podemos pensar en lo que nos falta, creo que fue una pizca de todo» Iturra, en el entrenamiento de ayer. / Salvador Salas A falta de diez jornadas para el final de la Liga, el medio centro asegura que «mientras haya opciones matemáticas lo vamos a pelear hasta el final» PEDRO LUIS ALONSO Málaga Sábado, 17 marzo 2018, 01:02

¿Ha bajado el Málaga los brazos? Las opiniones no coinciden entre quienes siguen al equipo. En todo caso, los jugadores siguen defendiendo que juegan con la misma concentración y argumentan que hay «opciones matemáticas» de permanencia, a once puntos de la zona de salvación y con treinta en juego. «Siempre ha habido conjura en el vestuario, somos profesionales y así lo hemos demostrado. Es difícil la situación que llevamos con tantas derrotas y sin embargo el equipo sigue adelante. Mientras hayas opciones matemáticas lo vamos a pelear hasta el final. Defendemos un escudo, una ciudad y hay que luchar por ellos hasta el último momento», manifestó este mediodía Iturra en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda.

El medio centro chileno, uno de los ocho fichajes invernales, está siendo de lo más acertado del equipo en esta nefasta racha de dos puntos en trece jornadas, que lo ha hundido en la tabla. «Mi preocupación era saber si podía rendir y estar bien en España de nuevo. Creo que la gente está conforme con mi rendimiento y con lo que estoy haciendo, más allá del entrenador o del cuerpo técnico. Para mí es un aliciente que me lo transmitan y me lo digan. Mi adaptación ha sido rápida, llegué con mas tiempo, conocía a los jugadores y empleados del club gracias a mi anterior etapa. Sabéis además que aproveche las vacaciones de Navidad para ponerme en forma y por ese lado lo tuve más fácil que otros compañeros que llegaron en el mercado de invierno», sostuvo.

Lacen se recupera cara al duelo en Balaídos El Málaga se entrenó ayer en el Anexo de La Rosaleda con Lacen ya recuperado de una sobrecarga muscular que le hacía ser duda cara al duelo de mañana (18.30 horas) en Balaídos. Además, el equipo viajará antes de lo habitual hoy a Vigo. Lo hará en un vuelo en torno a las dos de la tarde. Esto provoca que el técnico, José González, ofrezca su rueda de prensa antes del último entrenamiento previo al partido. Mientras, en el Celta, que apura sus opciones de meterse entre los siete mejores y acudir a la Liga Europa, Iago Aspas lleva una semana con molestias en su rodilla derecha, y Wass puede ser baja por una lumbalgia. Últimamente Unzué apenas ha utilizado a jugadores como el porteroSergio Álvarez, Cabral, Jozabed y Sisto.

Respecto a si el Málaga merece o no estar con sus trece puntos actuales en la tabla, comentó: «Creo que ha habido partidos donde nos ha pasado de todo. Sois testigos de que hemos hecho partidos muy buenos y muy malos. Ojalá pudiésemos hacerlo igual que en los entrenamientos. Hemos perdido muchos partidos por los detalles. Hay que seguir adelante y ser fuerte. Yo creo que falta un poco de todo, no sólo calidad. La gente se da cuenta de que el equipo lo da todo pero no consigue nada, no entra la pelota. Falta suerte. Ya no podemos pensar que es lo que nos falta. Creo que nos falta una pizca de todo».

¿Relevo de Jose?

Finalmente, respondió a la pregunta de si sería correspondiente el relevo de Jose en el banquillo, que no ha ganado ninguno de sus nueve partidos al frente del equipo: «Es normal que tenga la cabeza sucia después de tanto tiempo sin ganar. Él nos dijo que venía con la ilusión de ser un revulsivo. Se notó un cambio en Eibar, pero luego no hubo continuidad. Es normal que sienta un poco de frustración. Creo que después del partido ante el Leganés sí lo vi cabizbajo, pero el resto del tiempo le veo fuerte y optimista y con ganas de sacar esto adelante. Es nuestro líder y tiene que seguir adelante con la ilusión de ganar un partido y poder seguir con opciones de permanencia».