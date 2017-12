Iturra: «Vengo para reconciliarme con la afición» Iturra volvió a vestir ayer la camiseta blanquiazul en su presentación. / Fran Acevedo Iturra confiesa en su presentación que llegar con ganas de aportar ANTONIO GÓNGORA Sábado, 23 diciembre 2017, 00:25

Iturra regresa al Málaga cuatro años y medio después de haberse marchado. Se fue en aquel momento al Granada, y lo hizo de una forma polémica y hasta desagradable. De hecho, el chileno quedó señalado por los aficionados blanquiazules, que no entendieron su salida. Ayer fue presentado otra vez como jugador del conjunto de Martiricos. El jugador, de 33 años, hizo referencia a esa controvertida marcha. «Sentía que había dejado un ciclo abierto. En Málaga es donde yo siempre he querido estar. Gracias a Mario por darme otra vez la oportunidad y también al presidente Al-Thani. Y al míster, que ha dado el visto bueno», declaró, a la vez que añadió: «Quería venir a aquí para reconciliarme con una afición que igual no sabe lo que ocurrió. Antes, las explicaciones era lo peor. En aquel momento dependía de un fondo de inversión que me sacó de América. Ahora pertenezco al cien por cien al Málaga».

El propio Mario Husillos habló de la salida del jugador en 2013, tras la disputa de la Champions, ya que desde el club se hicieron duras críticas contra el futbolista. «Queríamos que se quedara. La parte económica no hubo manera de solucionarla. El club no conseguía llegar a ese dinero. Una vez más era imposible. Los números no daban. Su voluntad era quedarse, pero no pudo ser», destacó el secretario técnico malaguista.

El ‘pivote’ chileno se mostró agradecido a su equipo de procedencia y contento por su incorporación, a la vez que explicó lo que puede aportar al equipo a partir de ahora. «No lo dudé y el club (el Necaxa mexicano) se ha portado fenomenal. Nadie puso ningún obstáculo. Aparte de la experiencia, la gente sabe cómo juego y vivo el fútbol. Más allá que decirlo aquí, se verá cuando tenga la oportunidad de jugar. Espero no sólo jugar bien, sino también reconciliarme con la gente», analizó.

Un parón positivo

La última incorporación del Málaga comentó que el descanso liguero que llega ahora es bueno para el conjunto blanquiazul, que está inmerso en una grave crisis deportiva. «Hoy en día el parón nos viene bien para empezar el próximo año mejor. Espero la unión de todos, porque la afición es muy importante. Hay gente que está trabajando para sacar adelante este proyecto. La situación es difícil», subrayó, mientras que cree que se está cuidando bien físicamente: «Llevo un mes sin competición, pero estoy entrenándome desde que comenzó diciembre. Y desde el primer día estoy trabajando aquí en Málaga, y ahora no me voy de vacaciones para estar bien pronto».

Husillos, asimismo, recordó que el club ya ha realizado dos incorporaciones a la plantilla desde que está al frente de la dirección deportiva. Asimismo, afirmó que Iturra «tendrá una fácil adaptación», ya que estuvo ya en el equipo y también tiene casa en Málaga.