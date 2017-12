Iturra vuelve al Málaga

La «felicidad completa» de Iturra y aquella salida por un fondo de inversión

Iturra vivió ayer, cuando se cerró definitivamente el acuerdo entre todas las partes, una jornada de «felicidad completa», según relatan a este periódico. El futbolista chileno es consciente de que su salida del Málaga, donde no aceptó las diferentes ofertas para renovar contrato, no fue la más adecuada. Entonces nunca se pronunció por las razones de aquel desplante al club de Martiricos y su decisión de marcharse al Granada. Se habló mucho de un «contrato espectacular» con el equipo de Los Cármenes y es cierto que sus emolumentos se dispararon, pero en realidad la decisión sobre su continuidad o no como blanquiazul no estaba en sus manos: él dependía de un fondo de inversión. Y como ha sucedido en casos muy bien conocidos por estos pagos, el centrocampista tampoco tenía entonces demasiado voz y voto, algo que sí sabían bien sus compañeros y los entonces responsables del club (como Husillos)