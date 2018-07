Iván adelanta a Cifu por la derecha

...Y Abqar está por delante de Torres, del que también existen serias dudas

Otra de las notas más destacadas del amistoso en Coín fue la constatación de que, igual que sucede con Iván y Cifu, el joven central Abqar está por delante de Torres. De hecho, a día de hoy existen serias dudas sobre la continuidad del madrileño y, a la vista del reparto de minutos en los dos encuentros de pretemporada celebrados esta semana, no sorprendería que también fuera descartado. De hecho, internamente se da por seguro que no va a entrar en los planes de Muñiz. El que fuera segundo capitán la pasada temporada (por detrás de Recio y delante de Rosales) no jugó un solo minuto frente al Marbella, partido en el que Abqar fue titular, y tampoco fue utilizado en Coín frente al Valladolid. La pareja titular de centrales estuvo formada el viernes por Luis Hernández e Ignasi Miquel, y en el minuto 62 los sustituyeron Abqar y Diego González.