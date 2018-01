El jeque del Málaga pide "respeto" tras los carteles críticos de La Rosaleda Al-Thani respondió en Twitter a los mensajes que aparecieron en el estadio criticando a los propietarios de la entidad SUR Lunes, 15 enero 2018, 16:52

Aunque sigue sin aparecer por la ciudad, parece que el jeque Al-Thani, propietario del Málaga, ha retomado su actividad en las redes sociales. Twitter es la única vía de comunicación del presidente con los aficionados malaguistas pese a que el club pasa por una de sus peores crisis de los últimos años.

En los últimos días ha escrito mensajes de despedida a Míchel y de ánimo al nuevo entrenador José González y hoy no ha dudado en criticar los carteles que aparecieron ayer domingo en La Rosaleda, en los que se criticaba a la propiedad del club con mensajes como "Al-Thani vete ya" o "Queremos un club serio, no un circo"

"Hay pocos que no pueden apreciar el trabajo que estamos haciendo para el Málaga CF. No queremos más que respeto", escribió el presidente en su cuenta de Twitter. No tardaron en llegar las respuestas al mensaje del jeque, en la mayoría de los casos críticas con las palabras de Al-Thani y con su escasa actividad al frente de la entidad de Martiricos en una temporada desastrosa.