Jony, que no juega ni los amistosos, más cerca de su salida al Sporting de Gijón Míchel no le citó para el duelo de ayer en La Línea, pero sí a Cenk y Cifu, y el club ofreció un parte médico con un esguince de tobillo PEDRO LUIS ALONSO Málaga Viernes, 5 enero 2018, 00:39

El extremo asturiano del Málaga Jony está más cerca de su salida al Sporting. Las negociaciones con el club gijonés se han intensificado en las últimas horas cara al regreso al equipo en el que ha tenido mejor rendimiento en su carrera, ya que fue uno de los grandes artífices del último ascenso a Primera de este conjunto.

El Málaga apenas cuenta con el volante zurdo, que ha dejado de entrar en las convocatorias y que incluso no viajó ayer a La Línea para disputar un amistoso ante el Hamburgo, en una buena oportunidad para que los menos habituales se reivindicasen. Tras no entrar en la lista de veintidós (y sí Cenk y Cifu, otros descartes), el club trasladó un parte de que sufre un esguince de tobillo, del que no se tenía constancia hasta ayer.

El Málaga ha tenido varias ofertas de Segunda por Jony e intenta que el club de destino asuma la parte proporcional de su ficha, con lo que ganar liquidez para nuevos refuerzos invernales. Además del Sporting, que está cerca de llegar a un acuerdo, el Zaragoza también se interesó por sus servicios.