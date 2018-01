Jose: «La autoestima ha crecido, y ahora necesitamos estar a tiro de tres» José, con barreras portátiles en el entrenamiento de ayer en La Rosaleda. / Salvador Salas «Esta semana los rivales tienen partidos difíciles, así que a ver si lo conseguimos», afirma el técnico malaguista antes de su debut en casa PEDRO LUIS ALONSO Málaga Sábado, 27 enero 2018, 00:26

José González no ocultó la trascendencia de la cita de esta tarde, con su equipo colista, con 12 puntos, a seis de la zona de permanencia y ya en la jornada vigésima primera. «De aquí al final de Liga tenemos que buscar la victoria siempre. Necesitamos sumar de tres en tres y engancharnos a una posición en que con un partido veamos la luz, estar a tiro de tres. Así puedes ver las cosas de otra manera. Esta semana por el calendario los rivales (en referencia a Las Palmas, el Deportivo, el Alavés y el Levante) tienen partidos difíciles y a ver si lo conseguimos. El sentir del vestuario esta semana ha sido muy positivo, y hay que añadirle las sensaciones del partido en Ipurua».

Respecto al rival de turno, valoró que aunque el Girona presenta un esquema con tres centrales y dos ‘carrileros’, no va a cambiar sus planes, el 4-4-2 como referente que ya avanzó desde su presentación: «En principio no cambiaré. Sabemos cómo juegan ellos. Su balón parado es muy dañino. Juegan diferente a muchos equipos de la Liga y tienen un estilo peculiar que vienen desarrollando tres años. Saben a lo que juegan. No tienen presión y están sueltos. Jugamos contra un equipo, con lo que significa. Saben lo que hacer en cada momento. Pueden estar por encima de nosotros, pero no desde la ilusión. La necesidad te aprieta y deseamos más el partido que ellos. A partir de ahí nos da igual cómo juegue el contrario».

Ilusión renovada

Samu fue el nombre propio en la víspera del duelo. Jose no tuvo dudas en incluir ya al cuarto fichaje invernal en la lista después de su primer entrenamiento con la plantilla, en un hecho casi sin precedentes. «Está con muchísimas ganas, con ilusión renovada. Viene a su casa y tiene una experiencia ya. Puede ser muy válido desde el primer partido, y más por la jornada en que estamos. Ha vivido una experiencia no tan golosa y viene con ánimos de sentirse querido, futbolista. Es una aportación positiva», detalló el gaditano.

Además, el preparador hizo un balance más reposado de lo que supuso el empate en su debut con el equipo, en Ipurua (1-1) el lunes: «En Eibar nos faltó medir momentos del partido, pero el choque tiene una lectura positiva. Me gustó que en el último minuto Iturra estuviese al rechace del tiro de Mula, o un repliegue en un contraataque de ellos. Fue la solidaridad en el trabajo y la ambición cara al marco rival». Además, matizó respecto al resultado final: «No tuvimos mala suerte cara al gol, sino falta de acierto. Hay que trabajar en eso y lo hicimos».

La presencia de diecinueve citados esta vez tuvo una explicación por parte de Jose:«Tengo alguna duda sobre la configuración de la convocatoria, porque hay algún jugador con molestias». Abundando en ello, se le preguntó por la segunda ausencia seguida de Ontiveros, ante lo que expuso:«Ahora tenemos que pensar en los que están. Me gustaría incluir a todos los jugadores, pero no tengo nada en contra de ningún futbolista.

Finalmente, no quiso aún analizar la contratación inminente del atacante nigeriano Ideye y se mostró esperanzado en que el equipo se reenganche esta tarde en la tabla:«La autoestima ha crecido. A partir de ello, si todos crecemos colectivamente nos va a ser mejores individualmente».