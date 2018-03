Jose: «Yo no voy a dimitir, pero si quieren echarme, lo aceptaría» En-Nesy y Ricca, en lo más alto, saltan en busca de un remate durante el encuentro de ayer. / Agencia Lof El entrenador del Málaga se mostró muy crítico con el juego de su equipo y dijo: «Necesito hablar con los jugadores, y muy seriamente, porque así no vamos a ningún lado» DAVID SÁNCHEZ. OPTA Domingo, 4 marzo 2018, 00:19

El técnico del Málaga, José González, Jose, se mostró pesimista tras el partido perdido ante el Leganés. «Nos vamos con las sensaciones más negativas que se pueden tener. El Leganés es justo merecedor de la victoria. No hemos dado una imagen con la que yo pueda estar satisfecho. No he conseguido transmitir la importancia del partido, necesito hablar con los jugadores, y muy seriamente, porque así no vamos a ningún lado. Me duele porque no hemos sido un equipo agresivo y correoso y por momentos hemos estado desdibujados», explicó tras el encuentro.

El técnico se mostró negativamente sorprendido porque consideraba que llegaban de una línea positiva y esperaba algo más. «Creía que por el camino que íbamos la suerte nos iba a compensar, pero como hemos jugado hoy no. Quiero pensar que esto es un borrón», destacó el gaditano. Sobre su desempeño al frente del Málaga, el técnico subrayó: «Nunca he perdido seis partidos seguidos. Si alguien cree que voy a bajar los brazos es que no me conoce. No puedo poner aprobado a mi trabajo. Pero creo que hago mis números y merecemos mucho más. Pero hoy sí, suspendimos. De mis ocho partidos, este es el peor. No me merezco un cero, me merezco un menos dos. En el resto hemos podido ganar. Yo no voy a dimitir, si alguien quiere que me baje no me conoce. Pero si quieren echarme, lo aceptaría. Yo jugué en el Cádiz de los milagros».

Por último y sobre los minutos de total inactividad del equipo, el técnico comentó: «Tenemos que hablar los jugadores y el cuerpo técnico. Lo que no cabe duda es que en el minuto 20 no habíamos hecho nada, ninguna jugada. En el segundo tiempo arrancamos mal y quiero pensar que lo que pasa es un problema físico. Yo también tengo muchísima culpa».

El técnico del Leganés, Asier Garitano, por su parte, se mostró satisfecho con el global de la semana, que corta la racha complicada de la que venía el equipo. «Era una semana muy importante para nosotros. En este periodo hemos sumado cuatro puntos. Es para estar contentos. Estamos a 20 puntos del Málaga, a 14 del Depor... Pero tenemos que seguir sumando para no meternos en problemas. En cuanto a mi expulsión, entiendo perfectamente la reacción del árbitro. Y también la expulsión», afirmó.

Expulsión

Sobre su protesta que le costó la expulsión, Garitano explicó: «Me ha parecido un penalti muy claro a Eraso, y así se lo he dicho al cuarto árbitro. Luego he protestado bastante y me ha expulsado con toda la razón. Son situaciones que no se tienen que dar nunca. Tengo que mejorar mucho en eso».

Sobre lo que tardó en hacer los primeros cambios, el técnico comentó lo siguiente: «He tardado por cómo estaba el partido. Veía que el equipo estaba bien y no hacía falta mover nada. Aquí en Leganés y en Primera no vamos a tener presión. Hoy era importante ganar y seguimos en una buena línea. Veía bastante controlado el partido y el equipo estaba bien, por eso he ido alargando los cambios. Ha venido la lesión de Bustinza y eso nos ha cambiado un poco todo».