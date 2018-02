Jose: «El equipo está con las orejas tiesas, hay competencia» Jose prepara el choque de esta noche, ayer en el entrenamiento en La Rosaleda. / Francis Silva El técnico del Málaga se muestra satisfecho con los fichajes, aunque asegura que no todos tienen el nivel de rodaje deseado CARLOS J. MARTÍNEZ Lunes, 5 febrero 2018, 00:25

Tras un intenso mercado invernal para el Málaga, el nuevo técnico malaguisa José González habló ayer por primera vez de los refuerzos del equipo de Martiricos. Esta noche, ante Las Palmas, el entrenador gaditano podrá emplear a varias de las caras nuevas, pese a que no todos estén al cien por cien. «Lamentablemente no todos los fichajes tienen el rodaje que nos gustaría. Tenemos que tener en cuenta nuestras circunstancias. Está en sus manos poder jugar o no en el Málaga y de ello saldremos beneficiados», analizó el técnico malaguista sobre las nuevas incorporaciones. Sobre la revolución que ha vivido la plantilla, confesó: «Es algo lógico, ante la situación en la que estábamos. Teníamos una cantidad de puntos muy inferior a la deseada. Necesitamos cambios, aumentar la competencia. Es una plantilla más competitiva». José González fue cuestionado sobre la posibilidad de que Ideye, uno de los fichajes más importantes, sea titular en Las Palmas: «Tiene posibilidades de ser titular, como todos. Cualquiera de los que ha llegado tiene posibilidades. Llevamos 19 futbolistas, todos están aptos para jugar de inicio. Hemos preparado bien la semana y estamos en la mejor predisposición para encarar el partido», dijo.

Jémez: «Si ganamos, veremos muy cerca poder salir de abajo» El entrenador de Las Palmas, Paco Jémez, aseguró ayer que el partido ante el Málaga le tiene que generar a sus jugadores «ilusión y no ansiedad», pese a que se miden los dos últimos de LaLiga. El técnico del equipo isleño dijo que si suman los tres puntos, estarán en la mejor posición desde hace mucho tiempo para poder salir de la zona de descenso: «Veríamos muy cerca poder salir de abajo». Jémez tiene claro lo que su equipo debe hacer ante el Málaga: «Agobiarles, presionarles, no dejarles pensar, hacerles un partido incómodo. Será choque de mucha intensidad e igualdad, en el que hay que evitar errores».

Sobre la llegada fuera del mercado de fichajes de Lacen, el técnico destacó las funciones del internacional argelino: «Queríamos a un medio centro que pudiera jugar de central, pero viendo la evolución de Miguel Torres somos optimistas. La prioridad era un medio centro con oficio y Lacen es una garantía. Acudiendo al mercado del paro hemos tenido suerte». Sobre el rival de esta noche, el técnico gaditano destacó que se encuentra en una situación similar al Málaga: «Las Palmas se ha reforzado y habrá pensado que necesitaba mejorar. Está en pretemporada, igual que nosotros».

Tras el empate con el Girona, el equipo ha tenido nueve días para preparar el choque de esta noche. José González valoró el trabajo de esos días: «Estamos trabajando muy bien. El ánimo cuando llega gente nueva es bueno. Están con las orejas tiesas, hay competencia. La lista está muy cara, se ha quedado fuera gente muy válida y que la semana que viene me pueden valer». Por último, el técnico malaguista destacó lo que quiere de su equipo: «La idea es que seamos muy competitivos, que el rival sepa que va a tener un hueso, y ser un equipo difícil».