José González: «Mientras hay vida, hay esperanza, y vamos a seguir luchando» Salvador Salas El técnico justificó la sustitución de Success por el «cambio de escenario» tras el gol y defendió a su equipo, que «no dio imagen de colista» FERNANDO MORGADO Miércoles, 28 febrero 2018, 23:08

«Ya me aburro a mí mismo», confesó José González en un arrebato de sinceridad. Por enésima vez desde su llegada al banquillo de La Rosaleda, el técnico tuvo que responder ante los medios tras una derrota por la mínima frente a un rival que no demostró su categoría. En la sala de prensa Juan Cortés, el granadino confesó estar «golpeado» por desperdiciar una nueva ocasión de sumar algún punto. «Es más duro perder si el otro equipo no hace mucho más que tú. Otra vez, hemos merecido más. Hay que convencer a los jugadores de que tienen que seguir así», comentó González.

El entrenador blanquiazul dedicó buena parte de su comparecencia a justificarse por la sustitución de Success por En-Nesyri en la primera parte. «Preveíamos que En-Nesyri podría aportarnos más desde el banquillo en la segunda parte, fuese cual fuese la situación. Si vas perdiendo, tiene chispa, y si vas ganando, ayuda mucho en defensa. El Sevilla elabora mucho y te mete atrás, por lo que quería buscar la velocidad de Rolan y Success. Una vez que nos meten el gol, ellos se vuelven más conservadores y en ese escenario a Success le cuesta más», explicó José González, que no hizo el cambio «con mala intención». «Tal vez Isaac se haya molestado, pero lo primero es el equipo y el equipo no le necesitaba sin espacios. Era mejor que los dos ‘nueves’ estuviesen sobre el campo», añadió, en referencia a Ideye y En-Nesyri.

Una vez más, González defendió la actuación de sus pupilos y se mostró orgulloso de la imagen que dio el Málaga sobre el terreno de juego. «Los mejores del Sevilla han sido los centrales. Ellos no han tenido un partido cómodo, aunque ninguna de nuestras incursiones ha finalizado en remate, pero el balón sobrevolaba su área. Hemos sacado muchos córners, Chory ha penetrado por banda, Rolan ha hecho daño... Pero si no finalizas alguna, el futbolista no regenera el ánimo», afirmó el técnico, que echó en falta a Recio y a Adrián para dar algo de frescura al centro del campo malaguista en los últimos minutos. «No creo haya sido un partido en el que el Sevilla haya sido mejor que nosotros. No hemos dado imagen de colista. Mañana hay que levantarse y pensar que nos debemos a una afición que ha respondido a pesar del mal día. Mientras hay vida, hay esperanza, y vamos a seguir luchando», apuntó.

Cosecha de derrotas

González sigue convencido de que una victoria cambiaría el curso de los acontecimientos. «Si este equipo gana un partido, se va a ver un cambio, pero ese partido no llega. Cuando no es por una cosa, es por otra. Y estamos tocados. Me duele esta cosecha de derrotas. Mañana estaré el primero en el Estadio de Atletismo, es mi manera de afrontar esta situación», aseguró. El gaditano entiende el desencanto de la afición, pero espera que no se resigne tan pronto. «Contemos lo que contemos, para la gente somos unos ‘mantas’. Ellos vienen a vernos lloviendo y tenemos que aceptar las críticas», añadió.

El entrenador del Sevilla, Vincenzo Montella, calificó la victoria de «importante», especialmente por la dura derrota que recibió su equipo en la última jornada. Según el italiano, «viendo jugar al Málaga es raro que ocupe la última posición». Sobre los pitos e insultos a Sandro, Montella contestó con una sonrisa: «La afición puede hacer lo que quiera; a mí me han pitado como jugador y me ha motivado más».