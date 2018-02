José González: «Si hubiésemos aguntado más el 0-1 todo podría haber sido ditinto» Una disputa del balón por alto entre Lacen y Aduriz. / Lof El técnico malaguista, Jose, volvió a apelar a la injusticia del marcador: «Este equipo no está muerto y el fútbol nos debe cada semana algo» FRANCISCO PRIETO (OPTA) Domingo, 25 febrero 2018, 20:13

El entrenador del Málaga, José González, se volvió a mostrar desilusionado por el resultado al entender que su equipo mereció un mejor marcador a tenor de lo visto en el terreno de juego. «Todos pensamos que merecimos hoy más. Por lo que hemos visto nadie debe pensar que éramos los colistas, pero lo somos. El mejor ha sido el portero rival (Kepa). Estamos en la crónica de siempre. Hemos hecho una buena entrada al partido, con carácter, hemos marcado, pero la ventaja nos ha durado muy poco. Si hubiéramos aguantado más el 0-1, todo podría haber sido diferente porque el Athletic venía con muchas dudas. Tras el empate hemos hecho una media hora infame, los peores en mucho tiempo y muchos fallos técnicos».

Se le preguntó a Jose por las discrepancias de algunos jugadores a la hora de lanzar el penalti. «Es un error lo que ha pasado. Es una cuestión interna que tenemos que resolver. No me gusta señalar, porque ahora necesitamos estar todos unidos. Quizás otro compañero lo hubiese fallado. No quiero generar una polémica. En-Nesyri ha hecho un partidazo, ha dado la cara, pero en ocasiones puntuales todos nos equivocamos».

Sobre la expulsión de En-Nesyri comentó: «Me han dicho que En-Nesyri no ha tocado a Kepa. El Athletic tiene gente muy experimentada y sabe manejar bien estos partidos. No somos un equipo agresivo pero una vez más nos quedamos con uno menos». Con respecto a las opciones de salvación, dijo: «Este equipo no está muerto y una situación similar ya la solventé hace unos años. El fútbol nos debe cada semana algo porque seguimos creciendo y mejorando».

Por último, se le preguntó a José González por la tardanza a la hora de efectuar el primer cambio después de la lesión de Adrián y lo explicó del siguiente modo: «No quería quedarme sólo con dos cambios, porque Lacen venía también de una lesión y no quería que entrara en frío. Por eso hemos retardado el cambio de Adrián».

Dos partidos para Ziganda

Por su parte, el técnico del Athletic, José Ángel Ziganda, reconoció que fue un partido con partes diferenciadas. «Hicimos una primera mitad bastante buena, con mucho criterio, pero en la segunda nos hemos partido y hemos acusado el trasiego de partidos. Al Málaga lo habíamos inutilizado bien en la primera mitad, porque sabíamos cómo estaba jugando en las últimas semanas, pero tras el descanso el Málaga se ha ido hacia delante y hemos perdido el control».

«Somos conscientes de que después del gol regalamos la primera parte. Ellos se sienten muy cómodos centrando en tres cuartos de campo» Chory Castro

«Ningún equipo nos pasa por encima, y hasta la lesión de Adrián teníamos el partido dominado. Durante mucho tiempo quisimos más que ellos» Torres

Ziganda reconoció que su equipo sufrió en defensa en los segundos cuarenta y cinco minutos. El preparador reconoció que la acumulación de partidos de las últimas semanas y el sobreesfuerzo que tuvieron que hacer el jueves contra el Spartak de Moscú les jugó ayer una mala pasada. «El Málaga nos ha generado ocasiones al inicio de la segunda parte, y eso nos ha desequilibrado porque no hemos sabido sobreponernos. Es cierto que hemos estado cansados, nos hemos partido en dos y el Málaga ha jugado bien a la contra. Nos ha creado problemas a lo largo de todo el segundo tiempo».