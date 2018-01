José González aprieta a la plantilla

El club, con varios frentes abiertos

El culebrón Centurión ya pasa a ser el ‘caso Centurión’, ya que el Málaga cerró un acuerdo con el jugador y firmó el contrato de cesión con su equipo, el Génova italiano, pero no está claro que el futbolista argentino esté dispuesto a cumplir lo pactado verbalmente. La aparición del Boca Juniors, equipo de referencia para el atacante, ha dinamitado la operación, por el momento. Y también ha entrado en la puja el Racing de Avellaneda, aunque el club de Martiricos no descarta que al final llegue Ricardo Centurión. Pero este no es el único frente que tiene abierto la entidad blanquiazul, ya que también está pendiente de otras posibles incorporaciones. Ayer, por ejemplo, los medios alemanes publicaron que el Málaga estaba pendiente del delantero del Leverkusen Joel Pohjanpalo (finlandés). Figura en la lista.

Es previsible que haya alguna novedad muy pronto. Respecto a Centurión, la jornada de ayer transcurrió sin que se pronunciara de una forma definitiva. El Génova sólo dejaría, en principio, salir al futbolista hacia Argentina si lo hace traspasado, considerando que la cesión acordada y cerrada es la del Málaga.