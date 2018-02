José González: «El árbitro puede fallar, pero no ver algo que no ha ocurrido» El entrenador del Málaga cree que el equipo «no merece que le hagan esto», en referencia a la polémica decisión arbitral que evitó el segundo gol FERNANDO MORGADO Málaga Domingo, 18 febrero 2018, 01:05

El técnico del Málaga estaba físicamente en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda, pero su mente seguía detenida en un instante del partido que acababa de finalizar: el minuto 56, cuando Diego González remató a gol un balón que Ideye le sirvió de cabeza. El colegiado pitó falta del delantero y la jugada, que suponía el 2-0 para el conjunto blanquiazul, quedó invalidada. Y José González no pudo quitarse una frase de la cabeza: «En el minuto 56 íbamos 2-0», comenzó su comparecencia ante los medios. «A partir de ahí podemos hacer muchos análisis, pero estábamos haciendo sentir a la afición que se podía. El último estaba superando a un equipo que le lleva 30 puntos. Por eso creo que es la derrota más dura hasta ahora, porque siento que he ganado al Valencia», explicó con seriedad.

Si en anteriores ocasiones fue la falta de suerte la que privó al Málaga de los tres puntos, anoche fue «otro factor», según González. El arbitral, para ser más exactos. Porque aunque dedicó la mayor parte de su intervención a hablar de las decisiones de Trujillo Suárez, el gaditano quiso «ser respetuoso». «Yo no puedo ver claramente la jugada, pero tengo claro que el ‘linier’ no levanta el banderín. El árbitro puede fallar por no ver algo y no pitarlo, pero no por ver algo que no ha ocurrido. Por eso me duele todavía más».

Ahora solo queda «levantarse» y creer que el equipo puede «hacer la machada». «El equipo está mejor y no conseguimos el triunfo, unas veces por una cosa y otras, por otra. Me callé el fuera de juego de Calleri contra Las Palmas, los fueras de juego contra el Eibar, y hoy me vuelvo a callar la boca», explicó enfadado. Según el técnico, el Málaga «no merece que le hagan esto», y lamentó en varias ocasiones la oportunidad perdida de ganar y generar ilusión entre los jugadores y la afición. «Te duele ver el ambiente, pensar que con la victoria va a venir más gente y esto va a salir adelante... Nos hemos equivocado en algunos momentos, pero dos grandes equipos como el ‘Atleti’ y el Valencia no han sido superiores. Todo el que viene me dice que merecemos más, pero esto ya es un palo muy duro», apuntó.

Sobre los cambios, Jose quiso justificar sus decisiones: «Nos cuesta tanto meter un gol que tenemos que defenderlo. Me gustaría pensar a lo grande, pero Rolan no tiene trabajo defensivo. Justo cuando iba a entrar Adrián por Ideye ha venido el golpe del segundo gol. Probablemente me haya equivocado en alguna sustitución». El entrenador no quiso «culpabilizar» a ninguno de los jugadores de refresco, pero dejó caer que no aportaron «trabajo», que era lo que necesitaba en ese momento. Por su parte, el técnico del Valencia, Marcelino, se mostró molesto por los comentarios sobre el empeoramiento del juego de sus pupilos: «Poner un pero a este equipo es propio de alguien que no tiene los pies en el suelo», comentó.