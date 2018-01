José González: «Creo que podemos cambiar las cosas, porque cada maestrillo tiene su librillo» 02:35 José González, junto a Husillos, durante su presentación como nuevo entrenador del Málaga. / Salvador Salas. Vídeo: Peddro J. Quero El nuevo entrenador del Málaga piensa que cuando se suman once puntos en una vuelta «no existe un culpable, sino muchos» ANTONIO GÓNGORA Lunes, 15 enero 2018, 19:35

El nuevo entrenador del Málaga, el gaditano José González, se ha mostrado optimista y muy animado cara al difícil cometido que tendrá a partir de ahora en el equipo, que no es otro que conseguir la salvación al final de temporada. Piensa que existe margen para la mejora, lo que puede elevar el nivel y el potencial de la plantilla. “Conozco al equipo, lo he estudiado, y creo que podemos cambiar muchas cosas, porque cada maestrillo tiene su librillo”, explicó, a la vez que ha relatado cuáles son las primeras recetas que pondrá en marcha. “Voy a intentar aportar más tranquilidad, que el ambiente esté más distendido, porque es difícil crecer así. Aportaré la ilusión que traigo. Sé que la tarea va a ser difícil, complicada, y necesitamos a todos. Si nosotros encendemos la llama de la ilusión, el malaguismo también lo hará. Desde que estoy en Málaga sólo encuentro apoyo. Vamos a intentar cambiar cosas, matices, pero siempre desde la perspectiva de asumir los errores que hayan existido”, ha analizado.

El técnico tiene muy claro que no hay un claro responsable de lo que ha ocurrido en el Málaga. “Cuando un equipo suma sólo once puntos en una vuelta no existe un culpable, sino muchos. Hay que asumir el problema como parte de cada uno”, ha subrayado, a la vez que ha indicado que espera sacarle más rendimiento a los futbolistas: “A cualquier profesional le gusta asumir retos en su carrera. Es complicado, pero el equipo, por los motivos que sean, no está dando su justa medida. No creo que podamos nombrar a un futbolista que esté brillando. Buscamos el crecimiento individual en base al grupo. Vamos a darles unos matices para buscar la ilusión. Tienen que disfrutar del entrenamiento para que se vuelvan competitivos”.