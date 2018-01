José González: «Estoy deseando que pierdan todos, pero tengo que marcarme mi propio recorrido» El técnico, durante la rueda de prensa. / Málagacf El entrenador del Málaga piensa que los buenos resultados de los rivales no deben de deprimir a los malaguistas, sino fijarse sólo en ellos mismos ANTONIO GÓNGORA Málaga Domingo, 21 enero 2018, 14:46

Otro de los grandes mensajes que ha lanzado hoy José González en su comparecencia hace referencia al pesimismo que pueda aparecer entre los jugadores y la afición con los resultados positivos de los rivales más directos, como ha ocurrido ya esta semana con Las Palmas. “Como malaguista, estoy deseando que pierdan todos los que están por ahí, pero la trayectoria me la tengo que marcar yo. Tengo que marcarme mi propio recorrido”, ha explicado para evitar cierta depresión, a la vez que ha añadido: “Tengo que aceptar que la competición va estar igualada y que los equipos tienen que ganar partidos”.

Él tuvo un arranque muy esperanzador cuando llegó al Granada hace dos años en unas circunstancias similares, con dos triunfos seguidos, por lo que piensa en repetirlo. “El inicio soñado es el que ha tenido el Alavés. Pero igual te toca la vía dura. En el Granada me fue bien, pero estoy preparado para todo. Creo que vamos a competir muy bien, porque hay que sumar de tres en tres. Me encantaría competir, que se vea a un equipo con las ideas claras”, ha insistido.

Asimismo, ha admitido que no ha tenido tiempo para ver a los canteranos, mientras que piensa que la baja de última hora de Peñaranda será sustituida por un compañero que lo hará igual de bien. “Deseo tener a todos para elegir. Alberto es un contratiempo, pero hay que pensar en los que están. Hay que recuperarlos a todos. Pero ahora los que tenemos son los mejores”, ha afirmado.

En relación a la evolución del grupo en los días que lleva al frente de la plantilla, Jose lo tiene claro: “He contemplado cierto pesimismo de entrada, cuando llegué. Se notaba que venían de un resultado adverso y doloroso y de la caída de un entrenador. Pero a media que pasaban los días he notado optimismo, ilusión”, ha indicado.

Se ha mostrado convencido de que los primeros partidos serán la clave: “Si se logran dos resultados buenos, la gente va a pensar que se puede conseguir. Hoy la gente ya está animosa, con otro talante (se refiere a la plantilla)”, ha asegurado, mientras que ha revelado cuáles fueron los primeros mensajes que transmitió a los futbolistas: “En la primera charla les hice ver la realidad, conocerse y saber dónde estás. Los once puntos te dicen que no estás dando el nivel de competencia necesario. Hay muchos motivos, pero ellos son conscientes de que tienen que dar el paso adelante. Veo ganas de hacer las cosas bien. Hau que crecer a partir de los once puntos”.