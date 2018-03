José González, entrenador del Málaga: «Muchos de los que estamos aquí le hemos ganado al Barça» 03:30 El entrenador, José González, a la derecha, durante el entrenamiento de este viernes. / Foto: Fernando González | Vídeo: Pedro J. Quero El técnico apela a este argumento en la antesala de recibir al líder invicto de la Liga PEDRO LUIS ALONSO Málaga Viernes, 9 marzo 2018, 14:12

En la rueda de prensa del técnico malaguista, José González, no faltaron los intentos de motivar al grupo, pero de alguna manera fue patente en lo que dijo y en lo que dejó de decir que asume que el objetivo está mucho mas difícil de lo que ya venía estando en las últimas semanas. Máxime ante uno de los partidos a priori más complicados en estas once jornadas que quedan de campeonato. Aunque el Málaga es el último verdugo liguero del Barcelona (2-0 la pasada campaña), esta temporada llega líder e invicto. "Por supuesto que tenemos mucho que ganar y poco que perder. Desde hace muchas jornadas no hay que tener ataduras. Va a ser un partido dificilísimo, y además ellos tienen la grandeza de que no bajan el ritmo, que no piensan que va a ser sencillo", comentó el gaditano, que en todo caso añadió: "Lo bonito del fútbol es que puede ganar cualquiera. Tiene esa grandeza. En otros deportes suele ganar el favorito. Los números de ellos son incuestionables, pero muchos de los que estamos aquñi le hemos ganado al Barça. Yo, 4-0 de jugador (en el Cádiz, en 1991)".

Además, el preparador insistió en la mala imagen del sábado anterior en Butarque: "La semana ha sido dura. El comienzo, sobre todo, un velatorio. En Leganés hicimos un partido pésimo, inexplicable, el peor desde que estoy aquí, y luego el equipo ha trabajado con mucha ilusión. Todos nos han demostrado que quieren jugar este partido, que es atractivo. A los jugadores les he visto muy motivados, preguntando muchísimo".

Muchas de las cuestiones en la rueda de prensa fueron en torno a Messi, pero Jose matizó: "El Barcelona no es Messi sólo. Le llevan el balón a treinta metros de la portería otros jugadores. El Barcelona ha evolucionado, pero sigue manteniendo el mismo estilo de siempre. La preocupación es más que no le llegue el balón a Messi". Y sobre el hecho de que lleve tres partidos seguidos marcando de falta directa, expuso: "Está sacando el repertorio completo. La barrera que le hizo el Atlético de Madrid fue buena".

A título individual, defendió a Success, que vuelve a la lista ("por supuesto que tiene opciones de jugar minutos. Ojalá yo tuviera el cuerpo de Success. Se dice que está gordo, y es una bestia"), justificó la ausencia de Keko en el nivel de los fichajes que han llegado y recordó que se sigue insistiendo en la falta de gol, en la faceta ofensiva: "Estamos intentando dar soluciones. Esta semana hemos visto un vídeo con treinta ocasiones de gol en ocho partidos, y si no marcamos en ellas hay que buscarlas, con aspectos del trabajo diario o de la alineación".