José González: «Tenemos que intentar generar más ocasiones» Parte de la plantila, ayer en La Rosaleda con Cortijo. / Francis Silva «Nos hemos mostrado más competitivos en estas últimas jornadas y no creo que ellos piensen que va a ser un partido fácil», argumenta PEDRO LUIS ALONSO Málaga Sábado, 10 febrero 2018, 00:44

El técnico malaguista, José González, no ocultó que será difícil vencer al Atlético de Madrid, pero se mostró confiado en la progresión que cree que está teniendo el equipo: «Se torna necesario perseguir victorias. Hemos tenido alguna a mano y no la hemos alcanzado y, conocido nuestro déficit goleador, ahora tenemos un rival muy complicado, que encaja muy poco. Pero nos hemos ganado el respeto. Nos hemos mostrado competitivos en estas últimas jornadas y no creo que ellos piensen que va a ser un partido fácil».

El gaditano admitió que se sigue tratando de potenciar la faceta ofensiva, aspecto clave en las últimas jornadas para haber sumado más puntos y dar premio al mejor trabajo defensivo. «Se insiste. Se trabaja en la definición. Se hace un trabajo específico, pero también tenemos que intentar generar más ocasiones. En Eibar me quejé de acierto, pero en Las Palmas fue un punto de fortuna lo que faltó. Ayer Coutinho se tira para rematar y el balón entra.... Keko la tenía muy franca y... De todas formas, veo al equipo muy fresco de mente pese a la que le está cayendo. Veo mucha competencia en los puestos, mucha actitud, mucha predisposición, y queremos mostrar eso ante un rival que será muy complicado, lógicamente», argumentó.

Fiel al 4-4-2

Preguntado sobre si efectuará algún reajuste táctico ante un Atlético que juega con cuatro volantes casi centrales, expuso: «No estamos en un momento para florituras ni cambios tácticos. Estamos en un momento de crecimiento y no puedo confundir. Creo que vamos a ir creciendo. Las horas de trabajo se tienen que notar».

Sobre qué tipo de partido espera ver, expuso que habrá poco espectáculo: «No creo que veamos mucho buen juego, porque el Atlético es así. Son dos equipos que pretenden ser correosos. Ellos tienen una dosis de talento que quizás en algunos puestos no tengamos. Además, tenemos el apoyo de la afición detrás, pese a que no se le está dando demasiado».

Por su parte, el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, previno de una cita más complicada para su equipo de lo que dicta la situación de colista del Málaga. «Es un equipo que empuja en casa, porque la gente necesita apoyar al equipo para salir de la situación que está. Tiene entrenador nuevo, los partidos que ha tenido los ha jugado bastante bien más allá de que los resultados no hayan sido los esperados por ellos, y han venido jugadores nuevos también y todo eso les genera entusiasmo», avisó.