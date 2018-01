José González: «Los jugadores son mejores de lo que están ofreciendo» José González (archivo). / Alfredo Aguilar El nuevo entrenador del Málaga confirma que tiene una opción de seguir otro año si salva al equipo PEDRO LUIS ALONSO Málaga Domingo, 14 enero 2018, 15:47

El nuevo entrenador del Málaga, José González, habló hoy para lo micrófonos de Canal Sur Radio y comentó sus primeras impresiones desde el nombramiento. Para empezar desdramatizó la dificultad del reto que tiene que sacar adelante: «¿Empresa dura? Bueno, como todas las empresas, a va ser de trabajo, dedicación y optimismo sobre todo. Sabemos que el equipo viene con una racha difícil, que anímicamente está tocado y hay que intentar insuflar un aire fresco, darle otro ánimo, como a la afición».

«Creo que un profesional siempre aspira a asumir retos. Es uno difícil, pero no lo considero imposible bajo ningún concepto; si no, no empezaría esta andadura. Desconozco los motivos reales, por eso quiero informarme bien, pero no se está dando el nivel que tienen sus futbolistas. Hay una desventaja en número, y la temporada ya está en marcha, pero cuando el trabajo es bueno, que lo vamos a intentar, va a dar resultados. También influye la fortuna, pero yo no pienso más allá del partido en Eibar. Esa va a ser mi mentalidad», añadió el técnico gaditano de 51 años, que se encontraba en Chiclana cuando llegó a un acuerdo con el Málaga.

Además, no quiso dar cifras de puntos necesarios para la salvación del Málaga. «Hay que ganar el lunes en Eibar. El objetivo en el fútbol siempre tiene que ser a corto plazo, así que la meta inmediata es esa, y hay que trabajar durante esta semana larga que tenemos para lograr un resultado bueno que cambie la dinámica y que haga crecer a los futbolistas. Pienso que son mejores de lo que está ofreciendo», declaró.

Noticia relacionada José González sustituye a Míchel

González admitió que ficha hasta junio con opción de renovar un año si logra la permanencia y también se refirió a su pasado de blanquiazul (jugó en Segunda B en el cuadro de La Rosaleda en la temporada 1995-96): «Llego a un sitio que me es conocido. Jugué allí en los noventa y conozco a mucha gente que todavía continúa. También a Husillos, que fue compañero dos temporadas en el Cádiz. No me va a ser extraño el lugar, y eso es positivo».