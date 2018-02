José González: «Jugando así, ganaremos más partidos de los que perderemos» José González, durante el encuentro. / Salvador Salas Para el entrenador del Málaga el encuentro fue «un querer y no poder» en el que sus jugadores demostraron «corazón» a pesar de tener la suerte en contra FERNANDO MORGADO Sábado, 10 febrero 2018, 20:33

Con dos palabras resumió José González el encuentro ante el Atlético de Madrid en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda: «mala fortuna». Para el técnico blanquiazul, la acción tras la que Lacen tuvo que ser evacuado por las asistencias sanitarias por un traumatismo craneoencefálico es sólo un ejemplo de la escasa fortuna que está acompañando a sus futbolistas esta temporada. «Hemos tenido corazón, pero nos hemos encontrado muy pronto con un partido totalmente adverso contra un equipo que no encaja goles», explicó Jose ante los medios.

Los noventa minutos fueron «un querer y no poder» constante para el gaditano, que se mostró orgulloso de que Roberto no hubiese tenido que intervenir apenas en el juego. «Eso habla bien del equipo. No creo que se haya visto a un ‘Atleti’ superior al Málaga. Nos falta una dosis de fortuna. Tras el gol, los jugadores podrían haber transmitido otra sensación y sin embargo se han levantado. Eso me hace estar esperanzado. Jugando así, ganaremos más partidos de los que perderemos», aseguró el entrenador malaguista, que confía en que algún día «cambie la suerte». Sin embargo, tampoco quiso escudarse completamente en la suerte. «Sería simplificar demasiado decir que perdemos por eso. Hemos generado fútbol, aunque nos ha faltado remate, el aficionado por momentos estaba contento con el equipo... Pero los resultados a veces dependen de pequeñas cuestiones», añadió Jose.

Una jornada más, el técnico defendió el trabajo de sus jugadores y el planteamiento del partido: «Sabíamos que si intentábamos filtrar pases dábamos la oportunidad al Atlético para jugar al contraataque. Hemos jugado por fuera y de forma directa y hemos conseguido que el partido fuese incómodo para ellos». En concreto, José González quiso destacar las actuaciones de los dos delanteros, Ideye y En-Nesyri, aunque lamentó que no hubiesen puesto en más aprietos a Oblak.

Preocupación

El Málaga ve cómo pasan las jornadas y cada vez quedan menos candidatos para el descenso, algo que no preocupa al técnico malaguista: «Cada equipo va generando su camino. No puedes esperar a que la permanencia esté en 20 puntos. Lo que me preocupa es no ganar. Llevo cuatro jornadas en el banquillo y deberíamos tener más puntos. Hoy creo que hemos hecho méritos para empatar, al menos, igual que contra Las Palmas. Pero no podemos pensar en lo que puedo ser y no fue. Debemos ser realistas y saber que nos queda un camino duro que va a estar en nuestras manos». Jose no quiso pronunciarse sobre el árbitro , aunque sí confesó que le llamó la atención que «los bloqueos se pitasen en un área y en la otra no».

Igual de claro fue el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, que se marchó contento con el resultado a pesar del pobre juego demostrado por sus pupilos. «Nos llevamos una victoria importante. El Málaga jugó con criterio y nosotros supimos sostener un partido que no se jugó bien», admitió el argentino.

El gol a los 39 segundos de Griezmann resultó ser definitivo para que el Atlético se llevase los tres puntos de La Rosaleda, pero para Simeone condicionó el encuentro. «Encontrarte con un gol tan rápido puede ser bueno o malo, porque el rival tiene mucho tiempo y nada que perder. En una situación como la del Málaga, que le obligaba a ir a por todas, estás cerca de perder», explicó el técnico, que alabó el trabajo de Jose al frente del Málaga.