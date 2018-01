José González: «Es un paso atrás; necesitamos los tres puntos» José González, durante el partido ante el Girona. / Ñito Salas El entrenador del Málaga no se explica cómo su equipo pudo ofrecer dos caras tan diferentes y confía en que el club incorpore a un delantero FERNANDO MORGADO Sábado, 27 enero 2018, 22:19

Aunque fuese su primera comparecencia en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda tras un encuentro, José González respondió de forma muy sincera las preguntas de los medios. Con confianza y sin problema en compartir sus dudas sobre el equipo después de un empate que no dudó en calificar de «paso atrás». «Porque queríamos sumar tres puntos y los necesitamos. Si estuviésemos en la mitad de la tabla diría que ha sido un partido feo y daría por bueno el empate, pero estamos en unas circunstancias de necesidad imperiosa. Hay que saber llevarlo. Ya dije cuando llegué que podíamos tomar la vía fácil, ganando los dos primeros partidos, o la vía dura. Pero yo no voy a decaer ni voy a dejar de transmitir ilusión».

La actuación de los jugadores malaguistas ante el Girona dejó al técnico rumiando una pregunta al final de los noventa minutos. «¿Somos el equipo del primer tiempo o el del segundo? Mientras hemos tenido confianza, el equipo se ha mostrado fresco y atrevido. Cuando hemos sufrido algunas pérdidas hemos estado dubitativos, temerosos, sin mostrarnos a nivel individual. Pero me quedo con la parte positiva y es que en el primer tiempo hemos superado a un buen equipo».

El argumento del cansancio físico no sirve para el gaditano, que aún no se explicaba cómo era posible que sus pupilos hubiesen generado más peligro tras la expulsión de Chory Castro. «Tengo que hablar con mis jugadores y sacar conclusiones. El cansancio físico no existía, quiero creer que era más mental, porque si estás agotado con diez no llegas más arriba. Hemos pisado más el área rival en los últimos minutos que en toda la segunda parte», explicó González, que atribuyó el bajón de la segunda mitad al «agarrotamiento».

Sin definición

El nuevo entrenador del Málaga confesó además que la plantilla necesita tener «más claridad en algunos conceptos». «Hemos jugado bien en los tres cuartos del campo, pero en el último nos han faltado cosas que quiero cambiar», apuntó el técnico, que espera que esos «pequeños matices» se resuelvan cuando los últimos jugadores en incorporarse sumen más minutos.

También confía González en que el club haga algún movimiento más en el mercado invernal para traer a un delantero. «Se ven posibilidades de incorporar a alguien, pero en estas fechas es complicado, hay muchos equipos que quieren lo mismo. Hay negociaciones más que avanzadas», añadió.

Quien sí dio por bueno el empate de anoche en La Rosaleda fue el entrenador del Girona, Pablo Machín, para el cual el marcador fue un fiel reflejo del partido que se vio sobre el césped. «Esperábamos a un Málaga que demostrara más su necesidad y al no encontrárnoslo nos hemos conformado», comentó.