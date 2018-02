José González: «Hay que pensar en que todo es posible» 01:51 José González, en el entrenamiento de ayer. / Migue Fernández «No vamos a cambiar lo que venimos haciendo;sólo deseo algo más de acierto y fortuna», reclama el técnico malaguista PEDRO LUIS ALONSO Málaga Sábado, 17 febrero 2018, 00:19

La imagen del mijeño Regino Hernández subiendo al podio el jueves en Pyeongchang (Corea del Sur), en el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno, le sirvió ayer como ejemplo al técnico malaguista, José González para transmitir ánimo y confianza a sus jugadores. «Esperemos que mañana cambie el discurso, que no nos lamentemos. Sólo puedo decir que el equipo se entrena muy bien, que se nota en el trabajo diario. Hay ilusión, buen ambiente, profesionalidad y la dinámica general es muy positiva. Hay que pensar que todo es posible. Sin ir más lejos, un malagueño ha ganado una medalla en Juegos Olímpicos de Invierno. Creo que eso te tiene que hacer creer», sostuvo.

Una vez más, el gaditano aludió a la dura realidad de que a estas alturas sólo valen victorias. «Tenemos que ganar y sé que seguro el Valencia viene al campo del colista también a ganar. Nosotros no vamos a cambiar lo que venimos haciendo. Sólo deseo algo más de acierto y de fortuna, que es determinante, algo que quizás nos esté faltando. Es ese gol que te abre los partidos... Se me viene a la cabeza el partido Las Palmas-Valencia. Con 0-1, Santi Mina tiene un mano a mano, toca el portero el balón y va al palo en lo que pudo ser el 0-2, y después, con 1-1 hay una mano de Gabriel y una expulsión que supone el 2-1... Cuando vemos la clasificación hablamos de que necesitamos dos victorias; pues no, necesitamos la primera. Lo necesitamos más que el Valencia y se tiene que notar en el terreno de juego».

Lestienne, el mejor

En el plano personal, tuvo palabras de elogio hacia Lestienne, que muy probablemente debutará hoy con el Málaga. «Está bastante mejor. Ha sido el que mejores datos físicos ha tenido esta semana. Ojalá siga creciendo, porque es un jugador que nos puede dar mucho. Es lo que deseamos». También se refirió a la indisciplina de Peñaranda: «Llegó tarde casi tres días. Se le ha sancionado. Quizás al pensar que estaba lesionado y le quedaba tiempo para volver creyó que podía bajar su rutina de trabajo. Se le ha castigado y lo está haciendo bien. Es el primero que tiene que revertir esa situación, porque es un buen jugador y lo tiene que demostrar todavía».

Por su parte, el técnico del Valencia, Marcelino García Toral, recordó que el Málaga «se juega la permanencia». «No creo que lo sucedido anteriormente tenga una trascendencia definitiva en el partido, pero las dinámicas si son largas es por algo», añadió. «Tenemos el máximo respeto al Málaga y sabiendo que en sus últimos cuatro partidos, aunque no haya logrado ganar sus resultados, han sido muy apretados», explicó.