Jose, con mejor balance que Seedorf Seedorf, durante el partido del domingo en el Metropolitano. / EFE Los entrenadores del Málaga y el Deportivo no han supuesto el revulsivo deseado, pero el gaditano está por encima del técnico rival el viernes SERGIO CORTÉS Miércoles, 4 abril 2018, 00:23

Los tres últimos clasificados de la Liga están unidos por una coincidencia: la elección de sus actuales entrenadores no ha supuesto el revulsivo deseado y necesario. No obstante, cara al duelo del viernes en Riazor el actual técnico del Málaga, José González, cuenta con mejor balance que Clarence Seedorf, cuyo paso por el Deportivo está marcado sin duda por el desconocimiento del campeonato e incluso de casi todos sus jugadores cuando aterrizó en La Coruña.

Seedorf fue el elegido por el presidente del Deportivo, Tino Fernández, por descarte. Los intentos con Martín Lasarte y el exdelantero malaguista Diego Alonso fueron infructuosos (el primero rechazó la oferta y el segundo no contaba con la documentación necesaria). Tampoco era Jose la primera opción para sustituir a Míchel, pero sí resultó la más factible.

El valor de la victoria

A la postre uno y otro han estado muy lejos de sus objetivos. De hecho, hasta el pasado domingo ni Jose ni Seedorf habían visto ganar a sus equipos. El Málaga al fin rompió su dinámica y el exiguo 1-0 frente al Villarreal valió para recuperar parte de la autoestima y hasta fomentar en algunos aficionados el sueño de un milagro que, hoy por hoy, se encuentra a 11 puntos de distancia cuando sólo quedan 24 por disputar.

Los seis puntos sobre 33 posibles son escaso consuelo para el técnico blanquiazul, pero tampoco Paco Jémez ha mejorado a Las Palmas

Gracias a esa victoria, el porcentaje de Jose ha mejorado ligeramente. Dentro de una estadística muy deficiente, récord incluido de derrotas consecutivas del Málaga en Primera División (siete), el gaditano posee un promedio de 0,181 puntos por partido gracias a la victoria referida y a otros tres empates en los once encuentros de su etapa. No es mucho consuelo, pero al menos en este aspecto se encuentra por encima de Seedorf, que aún no conoce la victoria al frente del Deportivo. En ocho encuentros acumula cinco derrotas por sólo tres empates, de modo que la media no puede ser más raquítica: 0,125 puntos.

La extraña apuesta del presidente deportivista por Seedorf provocó que el holandés tuviera un desconocimiento casi absoluto de la plantilla que iba a manejar, hasta el punto de que sólo conocía a los que llevaban los dorsales 7 (Lucas Pérez), 10 (Andone) y 15 (el exmalaguista Adrián). Y lógicamente, por extensión, tampoco controlaba en exceso la Liga, un aspecto que se ha dejado notar en determinadas fases de algunos encuentros. Ahora sí es cierto que le ha cogido un poco más el aire a la categoría, aunque probablemente sea tarde. De hecho, en La Coruña se piensa más en la Segunda División que en la permanencia y hasta conviene apuntar que en caso de triunfo el Málaga cedería al Deportivo la posición de colista (contaría con mejor ‘goal average’ particular).

Y si Jose y Seedorf no han enderezado el rumbo del Málaga y el Deportivo, tampoco Las Palmas ha experimentado una notable mejoría desde el retorno de Paco Jémez. A estas alturas este ya ha cumplido un tercio de Liga y únicamente ha obtenido dos triunfos, una frente al Valencia (tras una primera parte en la que el equipo de Marcelino desperdició varias oportunidades claras) y la ya conocida ante el Málaga en los últimos instantes. Los diez puntos obtenidos suponen un promedio de 0,256 puntos por partido y pueden dejar a tiro al conjunto grancanario si no puntúa o empata el domingo (12.00 horas) en el campo del Levante. Pero el malaguismo suspira más por una victoria para ver reducida la desventaja con el cuadro granota y mantener vivo el sueño de un milagro.