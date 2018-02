Jose: «Si hay un penalti lo tira el que yo diga» José González, muy activo en el entrenamiento / Salvador Salas «El resultado del Levante nos hace estar vivos, lo que en condiciones normales sería impensable», admitió el técnico malaguista PEDRO LUIS ALONSO Málaga Miércoles, 28 febrero 2018, 01:00

Debió de respirar profundo la noche del lunes el técnico malaguista, José González, cuando el Betis ganó en su visita al Levante (0-2). «El resultado de ayer nos hace estar vivos. En condiciones normales, con trece puntos, sería impensable. Tenemos la esperanza de que una victoria pueda cambiar la dinámica, porque pensamos que estamos muy cerca de ganar en muchos partidos». El preparador gaditano admitió también que no ve que la lucha se amplíe más allá de los cuatro últimos de la tabla –hay incluso una distancia de ocho puntos entre el Levante, decimoséptimo y el Alavés, decimosexto. «Puede haber alguna crisis de última hora en algún equipo, pero a día de hoy parece que sí», reconoció.

Además, Jose, repartió elogios en el plano individual para futbolistas convocados ayer y que no estaban entrando en sus planes, si bien es verdad que su lista de veinte estaba vinculada a la incógnita sobre En-Nesyri y a que citó a todos los disponibles, pues los descartados están lesionados o en baja forma. Así, sobre Borja Bastón comentó: «Se está entrenando fenomenalmente. Otro jugador en sus circunstancias podría haber hecho otra cosa. No tengo nada contra él. Está demostrando que quiere jugar y aportar. Cuando un jugador se está entrenando bien, entonces está llamando a la puerta». Y de Juanpi dijo: «Quizás en otras circunstancias para mí sería titular indiscutible. Por sus características lo tiene todo el chaval, pero estamos intentando jugar a otra cosa».

El gaditano se refirió de nuevo al penalti fallado en San Mamés. «Si hay uno lo tira el que yo diga. No soy amigo de las listas, porque puedes poner un primero, un segundo y un tercero... y si entra alguien a sustituirlo desde el banquillo... Soy amigo de decidir en el momento quién lo va a tirar». Dicho esto, también admitió: «En Bilbao hubo un error grave y lo hemos pagado. Si lo mete (En-Nesyri) no pasa nada, pero a la gente joven hay que perdonarle esas cosas».

Horas antes de conocerse que Competición retiraría una tarjeta a En-Nesyri, Jose se pronunció así: «Deseo que le quiten la tarjeta, más que confiar. En la primera amarilla hay una simulación clara del contrario».

Jornadas de vídeos

El entrenador del Málaga ha incidido de forma especial tanto el lunes como ayer en los vídeos, molesto por los dos goles encajados en partidos consecutivos en sendos saques de esquina. «El colista tiene que sacarle saldo positivo al balón parado, es el pan del pobre», argumentó. «Estudiamos todo. Me gusta trabajar con convencimiento pleno, y ayer repasamos nuestro partido, y hoy hemos visto cortes del Sevilla –añadió–. Hemos incidido en la estrategia defensiva, porque van dos palos consecutivos».

Finalmente, respecto al Sevilla y sus bajas, comentó:«Creo que ellos llevan once partidos en 41 días, y un once muy repetido, así que habrá compañeros deseosos de entrar». «Es un equipo que tiene mucha calidad y toca el balón. A base de continuidad y acierto es uno de los grandes de España. Espero que no tengan profundidad contra nosotros».