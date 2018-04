Jose: «Hemos trabajado mucho el ataque; nos falta la faceta del gol» Jose conversa con Ideye, que encadena dos partidos sin entrar en la convocatoria. / Ñito Salas «Siempre existe la esperanza y no vamos a cejar en el empeño», afirma el técnico malaguista acerca del milagro de la salvación PEDRO LUIS ALONSO Málaga Domingo, 1 abril 2018, 00:29

El técnico malaguista, José González, se ha afanado durante estas dos semanas sin competición en buscar una mejora en el capítulo ofensivo de su plantilla, que no ha sido capaz de ver puerta en veinte de sus veintinueve jornadas ligueras. Tras el 0-0 en Vigo en la última cita se lamentó de la falta de precisión en el último pase, y esto se ha convertido en su obsesión, como trató de explicar ayer al mediodía en la rueda de prensa ofrecida en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda: «Hemos tenido una semana larga de entrenamientos. Hemos tratado de mejorar conceptos, dominar situaciones de ataque que no estábamos desarrollando bien. Los jugadores habían salido satisfechos del partido de Vigo y un partido inmediato nos hubiera permitido encararlo con mejor ánimo, pero también el amplio periodo de tiempo nos ha posibilitado insistir en esas cuestiones que no hacíamos bien en ataque. Eso se consigue sólo con entrenamientos».

Además, el gaditano consideró que los goles a favor son si cabe más importante ante rivales de la zona alta, como el Villarreal. «Es el quinto de la tabla. Seguimos con nuestra Champions particular (en relación al nivel de los últimos conjuntos que han pasado por Martiricos). Si no le marcas es difícil lograr un buen resultado, porque son equipos que casi siempre meten algún gol de visitante. Por eso hemos trabajado mucho el ataque... Conseguimos que todos nuestros rivales cuando fuimos visitantes acaben pitados por su público, pero nos falta esa faceta del gol», insistió.

«Ha perdido dos kilos, pero en Inglaterra cogió mucha masa muscular» Sobre Success

A trece puntos de la zona de permanencia y a nueve jornadas del final (veintisiete puntos en disputa, por tanto), Jose no descarta un milagro en forma de salvación. «Siempre existe la esperanza y no vamos a cejar en el empeño. Si algo he destacado desde el primer día es la actitud de los jugadores. Todo puede pasar desde el partido de mañana», dijo, y advirtió de las mutaciones tácticas del Villarreal con Javi Calleja: «Han jugado 4-4-2, 4-2-3-1, 4-4-2 en rombo, y últimamente Pablo más cerca del ‘nueve’, pero tenemos que pensar ante todo en nosotros».

El entrenador malaguista tuvo palabras también de recuerdo por el fallecimiento de Nacho Pérez Frías, al que no recordaba haber tenido como rival en sus respectivas etapas de futbolista. El que fuera también médico en el club y hermano del actual responsable de este capítulo, Juan Carlos Pérez Frías, murió ayer. «Estamos dolidos y apesadumbrados. Estimamos mucho a Juan Carlos. La gente que ha conocido a Nacho, también. Ha dejado su sello en el club. Se ha hecho un minuto de silencio antes del entrenamiento», relató.

«Estamos dolidos. Ha dejado su sello en el club. Se hizo un minuto de silencio antes de entrenar»

Por último, también fue abordado por el rendimiento de algunos jugadores, especialmente una vez más de Success: «Ha perdido dos kilos, pero en Inglaterra cogió mucha masa muscular. Acercarse al peso del Granada era complicado. Ya el otro día estuvo bien. Nos dio mucho. Sabíamos que el problema de entrar en el ritmo necesario nos lo íbamos a encontrar con muchos jugadores».

El regreso de Calleja

Otro de los alicientes del partido de esta tarde será el regreso de Javi Calleja a La Rosaleda, pero para sentarse en el banquillo visitante y ocupar su área técnica, porque ahora es el entrenador. «Ellos están en una situación muy complicada, pero apurarán sus opciones, por lo que buscarán ganar este partido y no nos lo van a poner nada fácil», destacó en una rueda de prensa ofrecida el viernes.

«Si la estadística dice que sufrimos con los de abajo no es casualidad y tenemos que analizarlo. Debemos tener la actitud y el trabajo que demostramos con el Atlético de Madrid (con remontada final) por 2-1)», añadió en ese sentido. También admitió que para él la visita a Málaga es «muy especial», ya que tiene «muy buenos recuerdos» de su etapa como futbolista del cuadro de La Rosaleda, con el ascenso a Primera vivido y «una muy buena temporada en Primera».