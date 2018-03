Jose: «No tengo un pero que ponerles a los futbolistas; tienen dignidad» Jose, en un gesto demasiado elocuente durante el partido de ayer. / Ñito Salas «Si estamos ahí es por la incapacidad de todos, no por falta de ganas ni de trabajo», argumentó el técnico malaguista, reacio a hablar de ridículo PEDRO LUIS ALONSO Málaga Domingo, 11 marzo 2018, 00:37

Muy apagado, el técnico malaguista, José González, desechó calificativos como el de ‘ridículo’ para referirse a la actuación del equipo, que ha encadenado siete derrotas y que lleva tres meses sin ganar. «Si estamos ahí es por la incapacidad de todos, no por falta de ganas ni de trabajo.El equipo se entrena muy bien, y de la etapa de antes escuchaba lo mismo. No tengo un pero que ponerles a los futbolistas, tienen dignidad. A lo mejor alguien pretende que lance un mensaje distinto sobre ellos... No estoy de acuerdo con que faltara actitud. Puedo asegurar que no existe tal falta. Somos profesionales y nos debemos a una afición, un escudo y una historia. Perder contra el Barcelona lo van a hacer el 90 % de los equipos en esta Liga», expuso.

En su valoración del choque, otra derrota casi sin incertidumbre, dijo: «El partido que estaba planteado no es el que nos hemos encontrado.Esperábamos ofrecerles una complicación al Barcelona en el primer tiempo, que no tuvieran ocasiones y que nos fuéramos estirando intentamos presionar arriba, estando intensos, pero ellos tienen jugadores especiales».

También disculpó a Samu en la acción que le supuso la tarjeta roja cumplido el primer tercio del choque.«Fue producto de la frustración, porque la jugada no es agresiva; simplemente llega muy tarde al balón», opinó. «Luego intentamos meternos en el partido y enganchar a la afición –continuó–. Hay que aplaudir la actuación de Roberto. Hemos tenido alguna ocasión, pero son superiores y ... elMálaga no está donde está por el partido de hoy».

Cuando le recordaron la distancia de once puntos con la zona de permanencia, tras ganar el Levante, y si se está más cerca jugar en Segunda, manifestó:«Lógicamente está más cerca, porque está a más puntos la permanencia. Sólo nos queda como profesionales seguir compitiendo, lo que hemos hecho hasta ahora salvo el día de Leganés».

Sin dimitir

Finalmente, descartó dimitir y se refirió al complicado futuro en estas diez jornadas finales. «Hay frustración, porque la distancia se amplía, pero hay que seguir. Tenemos un problema muy grande con el gol, y nos vienen todos los grandes aquí, pero contra muchos de ellos se ha competido y ha habido opciones de ganar».

Por su parte, el técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, en una intervención extremadamente corta en la sala de prensa, valoró la oportunidad de poder sumar tres puntos sin acumular mucho desgaste para su equipo en el segundo tiempo. «Salimos a por el partido desde el principio.Sé que mucha gente lo iba a dar por ganado, por seguro, y sabía que iba a ser más complicado. Pero el Málaga está en una situación difícil y se nota.Al ponernos por delante en el marcador han acusado el golpe. Luego, inconscientemente tenemos un partido el miércoles, íbamos 0-2, el rival con diez... así que se ha terminado todo».