El joven Meré, prudente pero volcado en elogios al Málaga Domingo, 9 julio 2017, 00:22

«Cuando sea el momento, decidiré. Ahora prefiero no pensar mucho en eso y dejar que trabaje en ello mi agente». Meré se encuentra de vacaciones en Andalucía, pero trata de echar balones fuera sobre su incorporación al Málaga (prevista, como adelantó este periódico, para la concentración en Holanda desde el día 19). Así lo hace hoy en declaraciones al periódico ‘El Comercio’ de Gijón, en las que asegura sentirse «tranquilo» e «intentando no dejarme influir por el ambiente».

El central del Sporting pretende ir de la mano de su club («lo que hagamos será consensuado»), pero reconoce que la próxima temporada no estará en el conjunto rojiblanco: «El objetivo de cualquier futbolista es jugar en Primera, y no soy diferente». Todo está más que encarrilado para que Meré sea blanquiazul dentro de unos días. El ovetense no tiene reparos en volcarse en elogios al Málaga, aunque trata de mostrar prudencia: «Es un gran equipo, con una excelente afición y un gran entrenador, en el que hay jugadores que fueron mis compañeros (Luis Hernández y Jony), pero no hay nada cerrado ni con el Málaga ni con ningún otro equipo».