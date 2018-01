Juan Carlos desvela que al final su periodo de baja puede ser de sólo tres meses

La lesión de Juan Carlos ha derivado en un episodio inesperado. La falta de concreción por parte del Málaga tras la operación del martes en Madrid quedó en evidencia ayer cuando el madrileño atendió a la Cadena Cope en una entrevista, en la que sorprendió al reconocer que no se le intervino de su lesión en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, sino sólo de una «rotura más compleja en el menisco externo».

«La buena noticia es que no le metieron mano al ligamento cruzado, solo al menisco –manifestó ayer el futbolista–. Esto es muy buena noticia, porque en lugar de pasar a perderme lo que quedaba de temporada, si todo va bien en tres meses estaré de vuelta con el equipo». «Antes de de operarme me hice una resonancia y me dijeron que tenia buena pinta, que al abrirme la rodilla iba a ver y comprobaron que estaba bien. Al final era rotura parcial, tenía de ligamento un 70%, y han decidido no tocarlo y vamos a hacer un tratamiento para fortalecerlo», añadió.

Juan Carlos revivió incluso el momento de su lesión, en el Santiago Bernabéu el 25 de noviembre. «En el golpe que me dio Lucas Vázquez todo el dolor se me fue al ligamento, y por eso se retrasó la operación, pero los doctores me han dicho que el cruzado no es doloroso».

En todo caso, los plazos no son muy halagüeños para Juan Carlos, si aún le quedan al menos tres meses más sin competir. En el mejor de los casos, teniendo en cuenta que necesitaría al menos un mes de puesta a punto tras una larga inactividad (desde noviembre) reaperecería a finales de abril o comienzos de mayo, con apenas cuatro o cinco partidos ligueros por jugarse.

Papeleta para Husillos

De todas formas, el jugador pretende que se le haga hueco en la plantilla, después de dársele la baja para inscribir a Ignasi Miquel. «Ya hablé con Husillos y lo primero es recuperarme bien, Mario sabe hacer perfecto su trabajo y no le voy a meter prisa», manifestó.

Hay que recordar que el Málaga le dio la baja al acogerse a la posibilidad que ofrece el reglamento de la competición de inscribir otros jugadores ante lesiones de larga duración, como se temía que iba a ser la suya por los primeros diagnósticos. En este sentido, el club no tendrá ahora problemas cara a LaLiga –una vez cerrado un fichaje tras la baja–, ya que presentó los correspondientes informes médicos de la lesión y le fueron aceptados.