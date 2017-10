Juan Carlos: «El domingo el equipo va a ganar»

Difícilmente se puede ser más rotundo. El malaguista Juan Carlos, de rendimiento creciente en el equipo a medida que avanzan sus meses de periplo en el cuadro de La Rosaleda, mostró este mediodía un optimismo absoluto acerca de las posibilidades de su equipo ante el Leganés (rival pasado mañana, a las 18.30 horas, en La Rosaleda en una nueva cita liguera). Fue tal su convencimiento, que pareció hasta fuera de lo habitual en el discurso de los jugadores. "Estamos con ganas. Llevamos trabajando dos semanas al cien por cien. Tuvimos mucho tiempo para trabajar cosas y, no sé por qué, pero noto un cambio de todos y pienso que el domingo el equipo va a ganar. El domingo lo demostraremos".

Cuestionado una y otra vez por esa rotundidad, el jugador madrileño ofreció algunos argumentos. "Veo a la gente con otra actitud. Hay que estar con buen ánimo, porque si no estás hundido. El míster nunca ha perdido ese ánimo y nos lo transmite en el día a día. Es la pieza clave. Estamos viendo que la afición está con nosotros y todos juntos vamos a conseguir el primer triunfo". En la misma línea, no prestó atención al buen rendimiento del Leganés, que leva diez puntos más y sólo ha encajado tres goles en las siete jornadas: "Las estadísticas están para romperlas. Somos el único que no ha ganado ningún partido, y este domingo vamos a ganar. No hay un rival fácil en esta Liga, que es muy competitiva, pero jugamos con el factor campo".

Finalmente, se refirió a la llegada de Mario Husillos a la dirección deportiva, noticia conocida esta semana: "Fue el que me trajo. Queda poca gente de entonces. Es una persona abierta. Se puede hablar con él y las cosas van a estar claras. Su mensaje es que entre todos vamos a sacar esto. Le agradecemos a Arnau lo que hizo por el equipo, porque hizo buenas cosas".