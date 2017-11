Juan Carlos se lesiona de gravedad y puede decir adiós a la temporada con el Málaga Juan Carlos se marcha lesionado en camilla en el minuto 36 del encuentro. / Agencia LOF A falta de pruebas que lo confirmen, el club anuncia que podría sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha PEDRO LUIS ALONSO Málaga Domingo, 26 noviembre 2017, 00:28

La derrota del Málaga, además del fastidio implícito de no sumar y del enfado por el desigual rasero arbitral en idénticas acciones (el salto de Baysse ante Carvajal y el de Cristiano Ronaldo ante Adrián), deja otros daños colaterales: las lesiones de Juan Carlos y de Recio, aunque sin duda de mucha más gravedad la del primero. Tanto es así, que, a falta de nuevas pruebas diagnósticas en las próximas horas, el Málaga ya anunció tras el choque que podría sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, con lo que el lateral zurdo diría adiós a la temporada.

La terrible jugada se produjo superada la media hora del partido. Pareció un doloroso contacto entre rodillas, una de Lucas Vázquez con la derecha de Juan Carlos, pero fue algo más que eso. Pronto se vio que el malaguista no podía continuar en el partido, y Baysse se preparó para el cambio. Aunque las primeras informaciones no oficiales hablaban de un esguince de rodilla, al final todo apunta a que es mucho más grave.

Recio sufrió al final una contractura muscular y es duda cara al importante choque del viernes ante el Levante

La lesión de Juan Carlos deja al Málaga sin laterales zurdos, ya que Ricca pasó por el quirófano por segunda vez esta campaña el 24 de octubre. Sufre una inestabilidad residual en un hombro y no es probable que pueda volver en lo que queda de 2017.Así las cosas, Diego González ocupó esta posición ayer y se prevé que lo tenga que hacer en los próximos compromisos. Otra opción es recurrir a Cifu o al canterano Álex Robles, ambos diestros.

No obstante, conviene recordar que si se ratifica el diagnóstico de Juan Carlos el Málaga tendrá posibilidad de hacer un fichaje, como estipula la normativa para los lesionados de larga duración. Además, hay que aclarar que el club podrá incorporar a un futbolista de cualquier demarcación y que tampoco es ya necesario que se trate de un futbolista en paro, sin equipo. Un ejemplo reciente es del próximo rival liguero, el Levante, que llegó a un acuerdo para la cesión de Unal, del Villarreal Unal al caer Álex Alegría.

Además, Recio se fue del campo en el tramo final con calambres en la pierna izquierda. Aunque inicialmente parecía que no iba a volver, el hecho de que ya estuviera agotado el cupo de cambios indujo a su regreso, aunque era notorio que apenas podía correr. El Málaga informó de que sufre una contractura en los isquiotibiales. Eso le hace ser duda cara al choque del viernes, ante el Levante. La única buena nueva es que Rosales no vio la amarilla, y no tendrá que cumplir sanción aún.