Juanpi: «No hemos estado a la altura de este escudo» Salvador Salas El venezolano compareció en la zona mixta junto a Andrés, que jugo el partido con un virus CARLOS J. MARTÍNEZ Martes, 28 noviembre 2017, 22:33

El Málaga volvió a caer contra un equipo de Segunda División a las primeras de cambio en la Copa del Rey, y ya van tres ocasiones consecutivas (ante el Córdoba y el Mirandés los precedentes). El capitán del conjunto dirigido por Míchel ante el Numancia, Juanpi, compareció en la zona mixta de La Rosaleda y no eludió responsabilidades: “No hemos estado a la altura de este escudo. Hemos vuelto a caer ante un equipo de Segunda División. Faltaron ocasiones que no pudimos concretar; sobre todo las mías, que fueron muy claras, y asumo la responsabilidad”.

Sobre el cambio que experimentó el equipo entre la primera y la segunda parte, Juanpi manifestó: “Creo que en la primera parte salimos bien y dominamos el partido. No les dejamos tener ocasiones de gol. En la segunda mitad otra vez se metieron en el choque”. Para Juanpi lo importante es poner los cinco sentidos en la Liga: “Ya pensamos en ella y olvidamos este partido. Nos viene bien enfocarnos en la competición liguera”.

Mientras, Andrés, que ocupó la portería en el encuentro, compareció unos instantes y se tuvo que marchar con premura, puesto que está atravesando un proceso viral. “Estamos en época de virus y me ha tocado a mí. He jugado así, pero estaba bien. Ahora me encuentro peor”. Sobre el partido, el alicantino dijo: “La primera parte ha sido espectacular y si hubiera terminado tres a cero hubiera sido normal. Cuando no rematas pasa esto y lo pagas. En la segunda parte hemos tenido ganas, pero las ocasiones no entraban”.