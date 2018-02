De los cambios de la norma del 'off side' queda claro que en estas acciones no hay fuera de juego. Siempre que el jugador en cuestión que esta en posición, es decir con tan sólo un defensor entre él y la línea de gol, salvo que intervenga de manera activa en la acción; jugando el esférico. Pese a esto, el colegiado vasco de Burgos Bengoetxea, mostró firmeza en cuanto a las decisiones que adoptó. Pese a tener algún que otro error de apreciación, pero ninguno de especial incidencia. Trató por todos los medios que la ansiedad no rompiera en malos modos.

Su mejor condición es la lectura que le dio al partido, consciente del valor de los puntos en juegos y la tensión con la que se iban a disputar. Esto permitió que el juego transcurriera por los cauces naturales de un partido de fútbol. Me gustó el colegiado vasco, que desde el comienzo de este año luce la escarapela FIFA que le lleva a formar parte del grupo de colegiados que atienden las competiciones internacionales. Los asistentes estuvieron también a un buen nivel. Tan sólo un fallo, pitó un fuera de juego a Success que según las imágenes no era.

Nada que objetar en esta parcela. Queda claro que la reclamación de Roberto en gol no tiene razón de ser. Aguantó con las tarjetas fruto de esa serenidad que mantuvo. Pudo y debió mostrar alguna más. Las dos primeras que muestra lo hace en tan solo un minuto. La vio Ignasi Miquel por agarrar a Etebo e inmediatamente después la ve Peñalba por derribo a Ideye. Finalizando el primer periodo la ve Recio por claro derribo sobre Jonathan Viera. Así como, Keko la vio por el mismo motivo. En el tiempo de prolongación la ve Tana por un claro derribo a Bueno.