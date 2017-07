Konaté, una de las opciones que maneja el club para el ataque Konaté, en el Genoa. / SUR El Málaga busca un jugador que pueda ser alternativa a Borja Bastón SERGIO CORTÉS Duisburgo (alemania) Domingo, 30 julio 2017, 01:00

La idea del Málaga es no tener prisa en la contratación de la pieza que le falta para la delantera y que se uniría a En-Nesyri y Borja Bastón. En el club entienden que durante agosto pueden aparecer nombres interesantes de puntas que no entren en los planes de algún equipo importante. No obstante, paralelamente se maneja una lista de atacantes con contrato en otros clubes y a los que se siguió con interés durante la pasada temporada. Uno de ellos es el senegalés Moussa Konaté, del Sión suizo.

El Málaga no busca tanto un delantero centro como un punta polivalente; es decir, un jugador que pueda ser alternativa a Borja Bastón, pero que también ofrezca variantes en la utilización de otros sistemas. Se trataría de un atacante que pudiera desenvolverse como segundo punta (para un sistema de 4-4-2) o que incluso pudiera actuar en una zona intermedia entre el interior y el extremo (para el 3-4-3 que ha ensayado Míchel en lo que va de pretemporada).

En este sentido, Konaté se ajusta al perfil. De 24 años (cumplidos en abril) y 1,83 metros, ha brillado en el Sión como goleador y también como pasador. Los adeptos al fútbol internacional lo recordarán por su papel en los Juegos de Londres (cuando marcó cinco goles en cuatro partidos) o en varios encuentros de la Liga Europa.

Konaté llegó muy joven, con 18 años, al Maccabi, donde deslumbró a prueba. El club israelí sólo lo pudo mantener un año porque el Krasnodar pagó por él dos millones. No logró adaptarse a Rusia y primero fue cedido al Genoa, con poco éxito, para luego ser traspasado al Sión. Allí, en tres temporadas, ha marcado 50 goles en 111 partidos oficiales. En la primera firmó 16 tantos en la Liga; en la segunda, diez, y en la última, ocho. Ha evolucionado en su juego los dos últimos años y también ha mejorado en otro aspecto: los pases de gol. La única incógnita se centra en si está capacitado para subir el escalón existente entre el campeonato suizo y el español.