Lacen: «No esperaba una situación así»

El argelino Medhi Lacen aclaró hoy que todavía no ha jugado el número mínimo de partidos que contempla su contrato para renovar de forma automática con el Málaga. El jugador, que hoy no se ha ejercitado con el grupo debido a unas molestias en el aductor, reconoció que la situación que vive el equipo, virtualmente descendido, es algo que no se esperaba cuando fichó por el Málaga en el mercado invernal.

“Es una situación complica, es la que es. Lo que nos queda es la mejor imagen posible hasta el final de la temporada. No esperaba algo así cuando vine. Pensaba que teníamos opciones de pelear por algo, pero con las victorias del Levante se nos complicó todo. Esperaba estar en la pelea, pero no ha podido ser. No sé lo que pasará. A nivel individual, depende de la gente. Creo que tenemos opciones. Si antes teníamos un 60%, ahora es más complicado. Sería ganar el primer partido, pero no hemos tenido esa suerte. Eso nos haría verlo de forma diferente, pero son muchos puntos”, reconoció.

Lacen dio su versión sobre las causas que han llevado al Málaga a un descenso virtual. “Es un poco de todo, falta de acierto por nuestra parte y errores. No nos ha faltado personalidad y tratar de hacer las cosas bien. Veo al equipo comprometido para hacer las cosas bien, pero no conseguimos ganar”, explicó.

Al centrocampista se le cuestionó sobre si todavía mantiene la idea que defendió en su presentación cuando fue contratado, la de que la plantilla del Getafe, que ocupa una cómoda situación en la tabla, es peor que la del Málaga. “Es complicado decirlo ahora, pero sigo pensando que aquí se hizo una plantilla para no pasar apuros. El Getafe, subiendo de Primera a Segunda, quizá no era ese caso. Sin embargo, la clasificación y la cabeza influyen. Aquí hay buenos jugadores”, insistió.

El argelino renovará de forma automática si juega un determinado número de partidos, algo que según él no se ha producido y lo explicó. “Todavía no está hecho, pero me faltan partidos todavía. No es cierto lo que se ha publicado. Creo que me falta un partido para renovar. Se considera un partido cuando juegas 45 minutos. El primero no cuenta, me falta uno o quizás dos”, dijo. A pesar de todo, el jugador estaría dispuesto a quedarse porque dijo que el Málaga es siempre una opción interesante. “Si tenemos que bajar , este club por lo que fue y lo que es, tiene la obligación de subir a Primera”.

Lacen insistió en que el vestuario está con el actual entrenador, pero no esquivó el asunto de más actualidad en el Málaga, como es el posible fichaje de Muñiz para la próxima temporada. “Yo estuve un año con Muñiz y tengo buenos recuerdos. Aquí me hablan bien de él, pero no soy nadie para decir nada del nuevo entrenador del Málaga. A nosotros a todos nos interesa hacerlo bien, tanto el que se quede como el que se quiera ir. Debemos dar una buena imagen. Aquí hay que estar juntos y creo que el vestuario está entrenando bien”, finalizó.