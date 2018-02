El Málaga completa su plantilla con Lacen

Lacen ya es jugador del Málaga y completa la plantilla, tras convertirse en la octava incorporación en el mercado invernal. Como adelantó SUR pasadas las nueve de la mañana, el jugador argelino pasó reconocimiento médico apenas unos minutos antes (imagen captada por Salvador Salas), paso previo a su fichaje. Cabe recordar que el jugador se desvinculó del Getafe esta semana, horas antes de que se cerrara el mercado invernal, por lo que tenía la carta de libertad, requisito indispensable para firmar contrato. La entidad de La Rosaleda contaba con una plaza libre tras el acuerdo alcanzado con el guardameta turco Cenk.

Lacen, que en marzo cumplirá 34 años, cuenta con una dilatada experiencia en España (tres años en el Alavés, tres en el Racing y cinco en el Getafe, club este en el que formó pareja en muchos encuentros con el malagueño Juan Rodríguez). Se trata de un medio de contención, y no exactamente de un central, como se esperaba, aunque en momentos puntuales ha actuado en el eje de la defensa. Este es un detalle importante porque hasta ayer por la tarde la intención era hacerse con un central. No obstante, el club buscaba que el futbolista no necesitara adaptación y que tuviera un rendimiento inmediato, de ahí que se valorara la opción de Lacen. La decisión final sobre su fichaje fue consultada al entrenador, José González, que dio el visto bueno a la dirección deportiva. Por su veteranía también se da por hecho que será también pieza clave en un vestuario no precisamente sobrado de liderazgo.

Lacen ha firmado contrato hasta final de temporada, aunque en caso de disputar determinados partidos podría continuar un año más. Es importante reseñar que la cifra de encuentros varía para mantenerse en la plantilla en función de que el equipo se mantenga en Primera o descienda a Segunda. Una vez formalizado su fichaje, el medio centro se ha desplazado al estadio Ciudad de Málaga para ejercitarse con sus nuevos compañeros a las órdenes de José González.

La intención del entrenador gaditano es que Lacen forme parte mañana de la expedición a Las Palmas y que incluso juegue el lunes el decisivo encuentro frente al equipo grancanario (21.00 horas, Gol). El nuevo jugador del Málaga sólo ha disputado esta temporada 59 minutos en la Liga con el Getafe, repartidos en cuatro encuentros (en otro más fue convocado y se quedó en el banquillo).