El exmalaguista Leko maravilla en los banquillos

El exjugador croata del Málaga, que figuró en la plantilla entre 2001 y 2004, tiene líder destacado al Brujas en la Jupiler Pro League belga

Miércoles, 25 octubre 2017

Ivan Leko va camino de hacer más carrera como entrenador que de futbolista, pues si bien llegó a debutar en la selección absoluta croata (estuvo en el Mundial de 2006) y a jugar en la Liga española, al final se retiró sin grandes cifras ni hitos. El centrocampista ofensivo actuó en el Málaga cuatro temporadas, entre la 2001-2002 y la 2004-2005, con 79 partidos y cuatro goles, con el recuerdo de la Intertoto, pero sin llegar en ninguna campaña a asentarse como titular. No obstante, ahora tiene al Brujas como líder destacado del campeonato belga, en el que tendrán que darse circunstancias extrañas para que no lo gane.

Leko empezó a dirigir en el Leuven belga, al que tomó con la temporada 2013-2014 iniciada y al que dejó en el curso de la 2014-2015. Tras un periplo como ayudante de su compatriota Igor Tudor en el PAOK de Salónica griego (2015-2016), la pasada campaña la completó en el Sint Truiden, que terminó duodécimo después de un brillante comienzo. Eso le valió para que el Brujas apostara por él.

Jugó en La Rosaleda cuando pertenecía a la plantilla del Brujas Leko triunfa como entrenador en un equipo en el que ya militó, el Brujas. Precisamente cuando pertenecía a su plantilla volvió a pisar el estadio La Rosaleda al participar en el Quinto Partido contra la Pobreza entre dos equipos formados por los amigos de Zidane y los de Ronaldo. Aquel 19 de noviembre de 2007 el croata disfrutó al volver a pisar el césped de Martiricos y saludar a muchos amigos que dejó aquí en su etapa como blanquiazul

En la actual edición de la Jupiler Pro League, un torneo de formato peculiar debido a unos ‘play-off’ atípicos, el Brujas no está teniendo rival. Aventaja en ocho puntos al Charleroi y en diez al Sint Truiden, con sólo once jornadas celebradas, y la gran decepción es el Anderlecht, quinto y a doce. El Brujas ha ganado diez de los once duelos, y perdió el otro.

Su once tipo lo forman el estadounidense Horvath; tres centrales –el local Mechele, el suizo Decarli y el holandés Denswil–; dos ‘carrileros’, Cools y De Bock; el ‘pivote’ holandés Vormer (o Clasie), junto a Vanaken y el africano Nakamba, y el brasileño Wesley y el nigeriano Dennis en punta, que suman nueve goles entre ambos. La única decepción fue la eliminación en la ronda previa de la Europa League ante el AEK de Atenas dirigido por Manolo Jiménez.